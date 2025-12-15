Ιωάννινα: Τροχαίο ατύχημα με όχημα Δασαρχείου κοντά στη Μάζια - Τραυματίας ο οδηγός
Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/12) στην παλιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Μετσόβου.
Όχημα του Δασαρχείου, στο οποίο επέβαινε ένα άτομο και ενώ κινούνταν από την Μπαλντούμα προς την Μάζια εξετράπη της πορείας του και έπεσε στο πρανές.
Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός του οδηγού ο οποίος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο.
*Με πληροφορίες από epiruspost.gr
