Ιωάννινα: Τροχαίο ατύχημα με όχημα Δασαρχείου κοντά στη Μάζια - Τραυματίας ο οδηγός

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Newsbomb

Ιωάννινα: Τροχαίο ατύχημα με όχημα Δασαρχείου κοντά στη Μάζια - Τραυματίας ο οδηγός
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/12) στην παλιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Μετσόβου.

Όχημα του Δασαρχείου, στο οποίο επέβαινε ένα άτομο και ενώ κινούνταν από την Μπαλντούμα προς την Μάζια εξετράπη της πορείας του και έπεσε στο πρανές.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός του οδηγού ο οποίος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

