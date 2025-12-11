Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός σε προχωρημένη σήψη στο σπίτι του βρέθηκε 34χρονος
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού επικοινώνησε με τις Αρχές γιατί είχε καιρό να επικοινωνήσει με τον 34χρονο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγωδία σημειώθηκε στα Ιωάννινα το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου καθώς ένας 34χρονος βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στο σπίτι του.
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ειδοποίησε τις αρχές διότι είχε καιρό να επικοινωνήσει με τον 34χρονο. Στο σημείο, όπως αναφέρει το epirustv, μετέβησαν αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν τον νεαρό άνδρα νεκρό στο κρεβάτι του.
Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 34χρονου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Seltos είναι το νέο SUV της Kia στην Ευρώπη
10:24 ∙ LIFESTYLE
Πασχάλης Τερζής: Η μεγάλη επιστροφή - Κυκλοφορεί σύντομα νέο τραγούδι
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ