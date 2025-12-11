Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός σε προχωρημένη σήψη στο σπίτι του βρέθηκε 34χρονος

Τραγωδία σημειώθηκε στα Ιωάννινα το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου καθώς ένας 34χρονος βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στο σπίτι του.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ειδοποίησε τις αρχές διότι είχε καιρό να επικοινωνήσει με τον 34χρονο. Στο σημείο, όπως αναφέρει το epirustv, μετέβησαν αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν τον νεαρό άνδρα νεκρό στο κρεβάτι του.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 34χρονου.

