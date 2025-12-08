Τραγωδία στο Φαράγγι του Αμπά: Νεκρός ο 40χρονος περιπατητής

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την απομάκρυνση του άνδρα ηλικίας 40 ετών από το Φαράγγι του Αμπά στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το Cretalive, ο 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το Φαράγγι, όπου είχε πέσει από το μεσημέρι της Κυριακής.

Για τη διάσωσή του επιστρατεύτηκε ελικόπτερο, το οποίο όμως δήλωσε αδυναμία προσέγγισης λόγω καθοδικών ρευμάτων στην περιοχή, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να συνεχίζεται αποκλειστικά με επίγειες δυνάμεις.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, η ΕΜΑΚ απομάκρυνε τον 40χρονο από το σημείο και τον παρέδωσε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή των Παρανύμφων, χωρίς τις αισθήσεις του. Από εκεί η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Χάρακα.

Τραγικό πρόσωπο ο πατέρας του 40χρονου άνδρα, ο οποίος από νωρίς τη Δευτέρα περίμενε με αγωνία πότε θα μεταφέρουν τον γιό του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αγνοώντας την τραγική κατάληξη.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση από την πρώτη στιγμή, με 19 πυροσβέστες της 3ης ΕΜΑΚ, 12 μέλη της 3ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερις πυροσβέστες από το ΠΚ Πύργου να κατευθύνονται στο σημείο προκειμένου να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν το άντρα. Για τη διάσωσή του επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο το οποίο όμως δεν κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο.

