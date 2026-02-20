Πάτρα: Οπαδικό επεισόδιο στην Ηφαίστου - Επίθεση με γροθιές σε τρία άτομα

Ο δράστης επιτέθηκε σε συνολικά τρία άτομα

Πάτρα: Οπαδικό επεισόδιο στην Ηφαίστου - Επίθεση με γροθιές σε τρία άτομα
Βίαιο επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/02) στην Πάτρα.

Όπως καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, άγνωστος άνδρας πλησίασε έναν νεαρό σε μπαρ επί της Ηφαίστου και τον ρώτησε με ποια ομάδα είναι. Ο νεαρός του απάντησε και προφανώς επειδή η απάντηση δεν τον ικανοποίησε… τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σε άλλους δύο νεαρούς που βρισκόταν στην ίδια παρέα.

Ο δράστης στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις Αστυνομικές Αρχές της Πάτρας.

*Με πληροφορίες από tempo24.news

