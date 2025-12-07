Ηράκλειο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για άνδρα που εγκλωβίστηκε στα Αστερούσια Όρη
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχει και ελικόπτερο
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής για τη διάσωση άνδρα που εγκλωβίστηκε στο φαράγγι Αμπά.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε και έστησε επιχείρηση για την διάσωση ενός άνδρα που εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι Αμπά, στα Αστερούσια όρη του Ηρακλείου Κρήτης.πυροσεβστικη
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 άνδρες της Πυροσβεστικής ενώ για την επιχείρηση συνδράμει και ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).
