Τι σημαίνει η σύλληψη Άντριου: Μπορεί να προκαλέσει την «πτώση των Ουίνδσορ»;

Το Παλάτι διατηρεί εδώ και χρόνια στάση διαχωρισμού δημόσιου ρόλου και ιδιωτικής ζωής για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο αντίκτυπος από την υπόθεση Άντριου είναι ισχυρός για συγκεκριμένους λόγους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

AP
Η πτώση του Άντριου Μάουντμπαντεν - Ουίνδσορ μπορεί να άργησε, αλλά ήταν ραγδαία και εκκωφαντική.

Από πρίγκιπας στη Βασιλική Στοά στο Ουίνδσορ, έγινε «ένας άνδρας γύρω στα εξήντα από το Νόρφολκ», που συνελήφθη.

Τουλάχιστον αυτό αναφερόταν χθες Πέμπτη στην ανακοίνωση της αστυνομίας για την πολύκροτη σύλληψή του σχετικά με το σκάνδαλο Έπσταϊν, που έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο σε δευτερόλεπτα.

Ο Άντριου συνελήφθη ανήμερα των γενεθλίων του. «Χθες, ο μόνος ήχος που συνόδευε τα 66α γενέθλιά του ήταν εκείνος από τα ασημείωτα περιπολικά που ανέβαιναν τρίζοντας το χαλίκι στο Wood Farm. Η πτώση του ίσως πλέον να έχει ολοκληρωθεί. Το ερώτημα είναι αν θα συμπαρασύρει μαζί του και τον Οίκο των Ουίνδσορ», γράφει στο πρωτοσέλιδο άρθρο της η Daily Mail.

Η αναφορά του στα εκατομμύρια των εγγράφων για την υπόθεση Έπσταϊν που είδαν το φως της δημοσιότητας και οι αποκαλύψεις για την εμπλοκή του, οδήγησαν τον Βρετανό μονάρχη και αδερφό του, σε πρωτόγνωρές κινήσεις, αφαιρώντας του όλους βασιλικούς τίτλους και διώχνοντάς τον από την μέχρι πρόσφατα κατοικία του.

Το έναυσμα ωστόσο της χθεσινής αστυνομικής επιχείρησης, υπό το βάρος των αποκαλύψεων για τις σκοτεινές δραστηριότητες του Άντριου με νεαρά κορίτσια, ήταν τα εμπιστευτικά έγγραφα που φέρεται να έδωσε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Βρετανός εμπορικός απεσταλμένος στον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου στα γόνατα πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα. Οι εικόνες περιλαμβάνονταν στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 30/01/2026

Η υπόθεση Άντριου έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στο Παλάτι, όπου είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, με τον βασιλιά Κάρολο να εκδίδει σχεδόν άμεσα ανακοίνωση - απόστασης από τον αδερφό του, χωρίς καμία αναφορά στους δεσμούς αίματος.

Αν και το Παλάτι, έχει χαράξει εδώ και χρόνια μια γραμμή μεταξύ του δημόσιου ρόλου των μελών της οικογένειας και της ιδιωτικής τους ζωής, ωστόσο δεν ευσταθεί και πολύ η ιδέα ότι πρόκειται για «ιδιωτικό θέμα». Ο Άντριου, όπως επισημαίνει το BBC είναι ο πρώην πρίγκιπας και παραμένει στη γραμμή διαδοχής του Στέμματος. Το βασιλικό αίμα είναι το νόημα μιας κληρονομικής μοναρχίας.

Για τους υποστηρικτές της μοναρχίας, οι ενέργειες που έχουν ήδη γίνει, καθώς και η υπόσχεση για συνεργασία σε οποιεσδήποτε έρευνες, σημαίνει ότι ο Βασιλιάς βάζει στην άκρη οποιαδήποτε οικογενειακή πίστη μπορεί να νιώθει.

Ο Τζόναθαν Ντίμπλμπι, βιογράφος και φίλος του Καρόλου, τράβηξε μια γραμμή την Πέμπτη στο World at One του BBC μεταξύ της βασιλικής οικογένειας και της μοναρχίας.

«Δεν νομίζω ότι βλάπτει τη μοναρχία», είπε για τη σύλληψη. «Νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την έννοια της οικογένειας από τον θεσμό της μοναρχίας.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ εύκολο να ευθυγραμμιστούν τα δύο».

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η σύλληψη θα δώσει στη βασιλική οικογένεια και στο Παλάτι κάποια ανάσα και ότι η μεταχείριση του Άντριου ως ενός ακόμη υπόπτου θα μειώσει τη ζημιά που προκλήθηκε.

Η περίφημη φωτογραφία του Έπσταιν και του πρώην πρίγκιπα Άντριου να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ

Η ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα είναι ένα κακούργημα με ποινή ισόβιας κάθειρξης, αν και κανένας υψηλόβαθμος δημόσιος υπάλληλος δεν έχει λάβει ποτέ τέτοια καταδίκη.

Αυτό που επίσης ενισχύεται είναι η μια ένδειξη υγιούς πολιτικής στη Βρετανία, αντίθετα με τις ΗΠΑ, όπου κανείς από τους ισχυρούς Αμερικανούς που εμπλέκονται στα αρχεία του Έπσταϊν δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

Ωστόσο, η μοναρχία θα υποφέρει γιατί στο μέλλον θα μπορούσαν να προκύψουν πιο επιζήμιες αναφορές.

Ο Γκράχαμ Σμιθ, διευθύνων σύμβουλος της Republic, μιας ομάδας εκστρατείας, λέει ότι η σύλληψη του Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ «απειλεί ολόκληρη τη μοναρχία». Αυτό είναι φιλόδοξο, ακόμη και αν αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία να διαβρωθεί η υποστήριξη προς το θεσμικό όργανο.

Η τελευταία φορά που ο γιος ενός μονάρχη συνελήφθη επίσημα ήταν το 1685. Αλλά ο Τζέιμς Σκοτ, ο πρώτος δούκας του Μόνμαουθ, ήταν νόθος γιος του Καρόλου Β' και ως εκ τούτου, σε αντίθεση με τον Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, δεν ήταν ποτέ στη σειρά διαδοχής.

