Κρήτη: Αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης 40χρονου - Super puma δεν κατάφερε να τον προσεγγίσει

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση διάσωσης ενός 40χρονου, ο οποίος ενώ εκτελούσε κατάβαση στον καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, τραυματίστηκε, οπως ανέφερε ο ίδιος σε κλήση του προς το ΕΚΑΒ στο πόδι και τα πλευρά, το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως μεταδίδει το Creta24, ελικόπτερο Super Puma έφτασε κοντά στο σημείο, όμως δεν κατάφερε να το προσεγγίσει, καθώς πρόκειται για δύσβατη περιοχή, με την επιχείρηση διάσωσης να προσανατολίζεται πλέον στην κατάβαση με σχοινιά, ώστε να φτάσουν στον τραυματία.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ.