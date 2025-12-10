Απίστευτο: «Έχωσαν» στο ψυγείο του πλοίου τον επιβάτη κρουαζιέρας που πέθανε μετά από 33 ποτά

Το Grandeur of the Seas της Royal Caribbean φτάνει στο λιμάνι του Μαϊάμι, τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα.

Το πλήρωμα της Royal Caribbean φέρεται να τοποθέτησε το πτώμα ενός επιβάτη σε ψυγείο και να συνέχισε το ταξίδι, αφού ο άνδρας πέθανε έπειτα από ένα «μαραθώνιο» κατανάλωσης αλκοόλ, κατήγγειλε ο δικηγόρος της οικογένειας του.

Ο Μάικλ Βέρτζιλ, 35 ετών, πατέρας από την Καλιφόρνια, φέρεται να κατανάλωσε 33 ποτά σε ένα από τα μπαρ του κρουαζιερόπλοιου την ημέρα του θανάτου του, τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αγωγή για ανθρωποκτονία εξ αμελείας που υπέβαλε η μνηστή του.

Ο αποθανών μαζί με την μνηστή του Aquilar

Ο Βέρτζιλ, που είχε τεθεί υπό περιορισμό από την ασφάλεια του πλοίου μετά από επεισόδιο μέθης και πέθανε όσο βρισκόταν υπό κράτηση, είχε επίπεδα αλκοόλ στο αίμα 0,182 έως 0,186 - πάνω από το διπλάσιο του νομικού ορίου οδήγησης, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που επικαλείται η Daily Mail.

Ο 35χρονος βρισκόταν στο πλοίο της Royal Caribbean με την οικογένειά του τον Δεκέμβριο του 2024, σε μια κρουαζιέρα τριών ημερών από το Λος Άντζελες προς την Ενσενάδα στο Μεξικό.

Η μνηστή του, Κόνι Αγκιουλάρ, υποστηρίζει ότι του χορηγήθηκε ενέσιμη κατασταλτική ουσία μετά το επεισόδιο - κάτι που, όπως λέει, τον σκότωσε.

Η Αγκιουλάρ, που ταξίδευε μαζί του και με τον 7χρονο αυτιστικό γιο τους, ζήτησε απεγνωσμένα από τους υπευθύνους να επιστρέψουν στο λιμάνι του Λονγκ Μπιτς μετά το τραυματικό περιστατικό. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η εταιρεία αρνήθηκε.

Το Grandeur of the Seas της Royal Caribbean φτάνει στο λιμάνι του Μαϊάμι, τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα. AP

«Δεν το έκαναν», δήλωσε ο δικηγόρος Κέβιν Χέινς στη Mail.

«Έβαλαν τον Μάικλ μέσα σε ένα ψυγείο και συνέχισαν την κρουαζιέρα για αρκετές ημέρες».

Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο Βέρτζιλ έγινε επιθετικός αφού του σέρβιραν κάτι παραπάνω από 30 ποτά στο πλαίσιο του πακέτου απεριόριστης κατανάλωσης αλκοόλ της εταιρείας. Δεν είναι πάντως ακόμη σαφές πόσα από αυτά τα ποτά κατανάλωσε τελικά.

Σύμφωνα με την αγωγή, όταν άφησε το μπαρ σε κατάσταση βαριάς μέθης και δεν μπορούσε να εντοπίσει την καμπίνα του, εξαγριώθηκε και άρχισε να απειλεί πλήρωμα και επιβάτες ότι θα τους σκοτώσει.

Μέλη του πληρώματος τον ακινητοποίησαν, πάτησαν με όλο τους το βάρος πάνω του, του χορήγησαν ένεση με το κατασταλτικό Haloperidol και τον ψέκασαν αρκετές φορές με σπρέι πιπεριού, αναφέρει η αγωγή.

Η ιατροδικαστική έκθεση της Κομητείας Λος Άντζελες αναφέρει ότι τον κράτησαν καθηλωμένο για τρία λεπτά πριν του περάσουν χειροπέδες και τον μεταφέρουν στο ιατρικό κέντρο του πλοίου, όπου ακόμη ανέπνεε.

Οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του «δεν ήταν από μόνο του θανατηφόρο», όμως το αλκοόλ μπορεί να επιβραδύνει την αναπνοή, να επηρεάσει τον συντονισμό και να μειώσει την ικανότητα αντίδρασης σε κατάσταση κινδύνου κατά τη διάρκεια περιορισμού.

Η οικογένεια του Βέρτζιλ υποστηρίζει ότι τέσσερις ή πέντε φρουροί ασφαλείας τον πίεσαν με όλο το βάρος τους κατά την ακινητοποίηση.

Ο 35χρονος, σύμφωνα με την αγωγή, πέθανε από «σημαντική υποξία και δυσλειτουργία της αναπνοής, αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιαγγειακή αστάθεια και τελικά καρδιοπνευμονική ανακοπή». Ο θάνατός του έχει χαρακτηριστεί ανθρωποκτονία.

«Το πρώτο ντόμινο που έπεσε και οδήγησε στον θάνατό του ήταν η μηχανική ασφυξία - όταν περίπου πέντε, ίσως και περισσότεροι, εργαζόμενοι της Royal Caribbean προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν πατώντας τον με όλο το σωματικό τους βάρος», δήλωσε ο Χέινς. «Και το έκαναν αυτό επί τρία λεπτά».

Ο δικηγόρος παρομοίασε τον θάνατο του Βέρτζιλ με εκείνον του Τζορτζ Φλόιντ.

«Όλοι θυμούνται εκείνη την τραγική ιστορία με τον Τζορτζ Φλόιντ. Κάτι παρόμοιο συνέβη και εδώ: τον ακινητοποίησαν παρά τη θέλησή του, τον κράτησαν κάτω και του έκοψαν την ανάσα», είπε.

Διαβάστε επίσης