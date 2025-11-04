Χανιά: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε στη Σούδα το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris
Το πλοίο που μεταφέρει κυρίως Ισραηλινούς τουρίστες έχει βρεθεί στο επίκεντρο διαμαρτυριών ανά την Ελλάδα εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας
Στο λιμάνι της Σούδας έφτασε το πρωί της Τρίτης (04/11) το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris εν μέσω αντιδράσεων τοπικών συλλόγων και συλλογικοτήτων.
Το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει 2.000 επιβάτες ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας σύμφωνα με το zarpanews.gr, κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Στις 12.00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί δεύτερη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παλιό Λιμάνι.
