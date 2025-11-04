Χανιά: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε στη Σούδα το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου στη Σούδα.

Στο λιμάνι της Σούδας έφτασε το πρωί της Τρίτης (04/11) το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris εν μέσω αντιδράσεων τοπικών συλλόγων και συλλογικοτήτων.

Το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει 2.000 επιβάτες ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας σύμφωνα με το zarpanews.gr, κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην είσοδο του λιμανιού. zarpanews.gr

Στις 12.00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί δεύτερη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παλιό Λιμάνι.

