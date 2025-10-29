Στο Κατάκολο το «Crown Iris» με τουρίστες από το Ισραήλ - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο λιμάνι

Στο λιμάνι του Κατακόλου κατέπλευσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29/10) το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» το οποίο μεταφέρει τουρίστες από το Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, το πλοίο προέρχεται από το λιμάνι της Καλαμάτας όπου υπήρξαν κινητοποιήσεις από φορείς, υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ, ιδιαίτερα τώρα που η εκεχειρία φαίνεται να «σπάει».

Αρχικά υπήρξε σύγχυση πως το πλοίο θα κατευθυνθεί προς την Πάτρα, όπου αναμενόταν να υπάρξουν κινητοποιήσεις από φορείς και συλλογικότητες που ήδη είχαν σημάνει ξεσηκωμό.

Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη και δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας, καθώς στο λιμάνι έχουν καταπλεύσει τρία κρουαζιερόπλοια με χιλιάδες τουρίστες και αυτό από μόνο του κάνει τη διαχείριση της κατάστασης εξαιρετικά δύσκολη.