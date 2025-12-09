Κρουαζιέρα θανάτου: Ήπιε 33 ποτά και κατέληξε
Επιβάτης κρουαζιέρας πέθανε μετά από κατανάλωση 33 ποτών στο μπαρ του πλοίου.
Τραγική κατάληξη είχε η κρουαζιέρα ενός Αμερικανού, ο οποίος κατανάλωσε 33 ποτά στο μπαρ του πλοίου μέσα σε μια ημέρα. Η οικογένειά του έχει καταθέσει μήνυση και ζητά να γίνει δίκη.
