Κρουαζιέρα θανάτου: Ήπιε 33 ποτά και κατέληξε

Επιβάτης κρουαζιέρας πέθανε μετά από κατανάλωση 33 ποτών στο μπαρ του πλοίου.

Κρουαζιέρα θανάτου: Ήπιε 33 ποτά και κατέληξε
Τραγική κατάληξη είχε η κρουαζιέρα ενός Αμερικανού, ο οποίος κατανάλωσε 33 ποτά στο μπαρ του πλοίου μέσα σε μια ημέρα. Η οικογένειά του έχει καταθέσει μήνυση και ζητά να γίνει δίκη.

