Τραγωδία στα Ιωάννινα: Πατέρας βρήκε νεκρό τον 44χρονο γιο του

Οικογενειακή τραγωδία το μεσημέρι της Τετάρτης σε χωριό κοντά στα Ιωάννινα όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας 44χρονος.

Ο 44χρονος εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του στο χωριό Κρυφοβό του Δήμου Δωδώνης από τον πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε ο 44χρονος ούτε ο πατέρας του είχαν σε γνώση τους κάποιο πρόβλημα υγείας.

Στο σπίτι κλήθηκε η αστυνομία και από την έρευνα που έγινε δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία- νεκροτομή που θα γίνει.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης