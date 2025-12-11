Τραγωδία στα Ιωάννινα: Πατέρας βρήκε νεκρό τον 44χρονο γιο του

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία- νεκροτομή

Οικογενειακή τραγωδία το μεσημέρι της Τετάρτης σε χωριό κοντά στα Ιωάννινα όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας 44χρονος.

Ο 44χρονος εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του στο χωριό Κρυφοβό του Δήμου Δωδώνης από τον πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε ο 44χρονος ούτε ο πατέρας του είχαν σε γνώση τους κάποιο πρόβλημα υγείας.

Στο σπίτι κλήθηκε η αστυνομία και από την έρευνα που έγινε δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία- νεκροτομή που θα γίνει.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

