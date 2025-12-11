Συνελήφθη ο 28χρονος που παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό οδηγώντας χωρίς άδεια

Συνελήφθη ο 28χρονος που παρέσυρε τον τροχονόμο και τραυμάτισε δύο αστυνομικούς στην Αττική Οδό, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδα. Προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και συγκρούστηκε με άλλη μοτοσυκλέτα.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησής του στις 27 Οκτωβρίου για ένα χρόνο, επειδή προηγουμένως είχε οδηγήσει χωρίς άδεια.

Δείτε τη στιγμή που ο οδηγός της μοτοσικλέτας παρασύρει τον τροχονόμο:

Λόγω της νέας παράβασης, του επιβλήθηκε πρόστιμο 865 ευρώ και νέα αφαίρεση άδειας για 425 ημέρες.

Κατά την ίδια επιχείρηση βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις, αφαιρέθηκαν 16 άδειες οδήγησης, 12 άδειες κυκλοφορίας και 10 πινακίδες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα αύριο, Παρασκευή (12/12).

