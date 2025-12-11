Βίντεο: Η στιγμή που μηχανή παρασέρνει τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να ξεφύγει από μπλόκο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αττική Οδό, κατά τη διάρκεια ελέγχων για δίκυκλα χωρίς νόμιμα έγγραφα καθώς αναβάτης μηχανής αρνήθηκε να σταματήσει στο σήμα των τροχονόμων και επιχείρησε να διαφύγει, παρασύροντας έναν από τους αστυνομικούς.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της παράνομης οδήγησης μηχανών χωρίς δίπλωμα και άδεια στην Αττική Οδό, όλα τα οχήματα και δίκυκλα είχαν ακινητοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ωστόσο, ένας αναβάτης μηχανής αγνόησε το σήμα στάσης και επιχείρησε να περάσει χωρίς να σταματήσει.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός παρέσυρε έναν τροχονόμο που προσπαθούσε να τον εμποδίσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει καθαρά τη στιγμή της σύγκρουσης και την αντίδραση των αστυνομικών. Η άμεση αντίδραση των αρμοδίων οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας και στην έναρξη έρευνας για τα περαιτέρω μέτρα.

Δείτε το video: