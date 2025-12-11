Γλυφάδα: Συγκλονίζει η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

Σχεδόν καθημερινά είναι θύματα που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ένα από τα πρόσφατα θύματα που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα είναι και ο 38χρονος Ζαχαρίας. Ο 38χρονος είχε καταγωγή από τον Πύργο και εργαζόταν ως DJ στην Αθήνα.

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Γλυφάδα.

Ο 38χρονος Ζαχαρίας, θύμα του δυστυχήματος

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 38χρονος.Ο Ζαχαρίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

«Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Κώστα Σάλτη ενός συναδέλφου του Ζαχαρία που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο την ώρα που σημειώθηκε το τροχαίο. Μάλιστα ο άνδρας έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο καθώς είναι και εκπαιδευμένος διασώστης.

Ο 38χρονος Ζαχαρίας

Ο Ζαχαρίας που έφερε πολλαπλά τραύματα στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο αλλά δεν τα κατάφερε:

«Εχθές το βράδυ σχολώντας από μαγαζί που παίζω (dj) στην Γλυφάδα Ήμουν μάρτυρας ενός τροχαίου ατυχήματος, Εκτός από DJ Λόγω της ιδιότητας μου (εκπαιδευμένος διασώστης) προσφορά τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς όμως Ο Ζαχαρίας είχε πολλαπλά τραύματα Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ Πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε, Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του», αναφέρει στην ανάρτησή του το άτομο που βοήθησε τον 38χρονο.

Σημαντική είναι και μαρτυρία οδηγού ταξί στον ΣΚΑΪ που ανέφερε ότι το δυστύχημα προκλήθηκε όταν το ΙΧ παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μηχανή και τον αναβάτη.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.

