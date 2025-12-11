Γλυφάδα: Συγκλονίζει η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

Ο 38χρονος μοτοσικλετιστής διακομίσθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας αλλά δεν τα κατάφερε

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Γλυφάδα: Συγκλονίζει η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

Ο 38χρονος Ζαχαρίας

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχεδόν καθημερινά είναι θύματα που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ένα από τα πρόσφατα θύματα που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα είναι και ο 38χρονος Ζαχαρίας. Ο 38χρονος είχε καταγωγή από τον Πύργο και εργαζόταν ως DJ στην Αθήνα.

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Γλυφάδα.

djjac1.jpg

Ο 38χρονος Ζαχαρίας, θύμα του δυστυχήματος

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 38χρονος.Ο Ζαχαρίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

«Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Κώστα Σάλτη ενός συναδέλφου του Ζαχαρία που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο την ώρα που σημειώθηκε το τροχαίο. Μάλιστα ο άνδρας έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο καθώς είναι και εκπαιδευμένος διασώστης.

djjac.jpg

Ο 38χρονος Ζαχαρίας

Ο Ζαχαρίας που έφερε πολλαπλά τραύματα στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο αλλά δεν τα κατάφερε:

«Εχθές το βράδυ σχολώντας από μαγαζί που παίζω (dj) στην Γλυφάδα Ήμουν μάρτυρας ενός τροχαίου ατυχήματος, Εκτός από DJ Λόγω της ιδιότητας μου (εκπαιδευμένος διασώστης) προσφορά τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς όμως Ο Ζαχαρίας είχε πολλαπλά τραύματα Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ Πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε, Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του», αναφέρει στην ανάρτησή του το άτομο που βοήθησε τον 38χρονο.

capture.jpg

Σημαντική είναι και μαρτυρία οδηγού ταξί στον ΣΚΑΪ που ανέφερε ότι το δυστύχημα προκλήθηκε όταν το ΙΧ παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μηχανή και τον αναβάτη.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:10ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Επτά νέοι θάνατοι και 104 νέες εισαγωγές από κορωνοϊό σε μια βδομάδα

19:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίμηνη παράταση έλαβε η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Politico: Η εκλογή Πιερρακάκη ολοκληρώνει την εκπληκτική ανατροπή για την Ελλάδα, η οποία πριν από 10 χρόνια ήταν έτοιμη να αποβληθεί από την ευρωζώνη

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίθεση σε πούλμαν φιλάθλων της Ράγιο Βαγιεκάνο στην Πολωνία

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Δυσχέρεια στο κέντρο της Αθήνας - Ακινητοποιημένο τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου

18:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogroup: Αυτοί είναι οι 19 υπουργοί που ψήφισαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη

18:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα μας»

18:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Χωρίς προβλήματα η άφιξη της «Ένωσης» | Παίρνουν θέση οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί

18:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης νέος επικεφαλής Eurogroup: Στις 19 Ιανουαρίου η πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Δύο σεισμοί στην Κάρπαθο 3,4 Ρίχτερ

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα να παραπεμφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στη δικαιοσύνη ο «Φραπές»

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Έφοδος της Αστυνομίας σε οικισμό - Επτά συλλήψεις

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το δύσκολο ματς στην Τουρκία

18:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγχαρητήρια Τσάπαλου σε Πιερρακάκη: «Από “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης, στην κορυφή του Eurogroup»

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοφανής επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» - Τι απαντάει η βουλευτής της ΝΔ

18:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγχαρητήρια Χατζηδάκη σε Πιερρακάκη: «Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα»

18:30ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν ευθύνη για την ασφάλεια στους χώρους τους, ακόμη κι αν η φύλαξη ανήκει σε security -

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους – Θα αποκλείσουν για μία ώρα την Εθνική Οδό

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIVEBLOG - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup

18:20ΚΟΣΜΟΣ

«Αν η Mariah Carey ήταν Αιγύπτια» – Η viral εκτέλεση του “All I Want For Christmas Is You” με… ούτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIVEBLOG - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup

19:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίμηνη παράταση έλαβε η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο 28χρονος που παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό οδηγώντας χωρίς άδεια

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

18:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogroup: Αυτοί είναι οι 19 υπουργοί που ψήφισαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών: Αντιδρούν οι φοιτητές στη νέα ρύθμιση για υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό μετά το ν+2

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε» - Η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» – Δραματική προειδοποίηση από τον γ.γ. του ΝΑΤΟ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία» : Τα παιχνίδια εξουσίας και ο ύποπτος θάνατος

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

18:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα μας»

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοφανής επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» - Τι απαντάει η βουλευτής της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ