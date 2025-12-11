Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση νηπίων με ειδικές ανάγκες - «Χτύπαγε τα παιδιά»

Μια νηπιαγωγός στην Πάτρα κατηγορείται ότι κακοποιούσε νήπια με ειδικές ανάγκες, χτυπώντας τα και φωνάζοντάς τους, ενώ σχετικό βίντεο έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 17 Απριλίου 2025, έπειτα από καταγγελία μιας νεαρής νηπιαγωγού που πραγματοποιούσε πρακτική άσκηση. Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι παρατήρησε τη συνάδελφό της να κινείται απότομα προς τα παιδιά, θέτοντάς τα σε κίνδυνο, να τα χτυπά και να τα προσβάλλει λεκτικά όταν δεν υπάκουαν.

«Παρατήρησα ότι η συγκεκριμένη παιδαγωγός έπιασε ένα νήπιο από τον αυχένα με δύναμη για να το εξαναγκάσει να παρακολουθήσει ένα βίντεο στον υπολογιστή», ανέφερε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια, εξήγησε: «Καθώς τάιζε ένα νήπιο με ειδικές ανάγκες, επειδή σταμάτησε να ανοίγει το στόμα του, το τράβηξε από το αυτί και το τάιζε τόσο γρήγορα που η διαδικασία γινόταν επικίνδυνη. Το παιδί έκλαιγε και ήταν ψυχολογικά αναστατωμένο».

Δείτε το βίντεο που δείχνει τη νηπιαγωγό να κακοποιεί τα παιδιά με ειδικές ανάγκες:

Η νεαρή νηπιαγωγός πρόσθεσε ότι όταν ενημέρωσε τη διευθύντρια, εκείνη φέρεται να μην την πίστεψε και κάλεσε την κατηγορούμενη, η οποία αρχικά αρνήθηκε τα πάντα και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις, καθώς τα παιδιά δεν είχαν εμφανή σημάδια.

«Η εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι ακόμη κι αν συνέβησαν, ήταν απλώς απότομες κινήσεις, και μου είπε ότι δεν αποδεικνύεται τίποτα γιατί τα παιδιά δεν φέρουν τραύματα», ανέφερε η νεαρή νηπιαγωγός.

Η καταγγέλλουσα, που βρισκόταν σε πρακτική άσκηση στο νηπιαγωγείο, δήλωσε ότι αποχώρησε μετά από μόλις 20 ημέρες, σοκαρισμένη από όσα παρατηρούσε και άκουγε. Στη μήνυσή της περιγράφει ότι είδε την υπεύθυνη να «κλωτσά τα παιδιά, να τα ρίχνει στο πάτωμα και να τα βρίζει».

Ο Νικόλαος Κλάδης, διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δήλωσε στην εφημερίδα «Π»: «Μας ενημέρωσε για την υπόθεση υπηρεσιακός παράγοντας του υπουργείου, στον οποίο η φοιτήτρια είχε υποβάλει καταγγελία. Γνωρίζω ότι πρόκειται για σοβαρό θέμα».