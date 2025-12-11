Γλυφάδα: Τροχαίο με έναν τραυματία στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 11/12) στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Γλυφάδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μοτοσικλέτα.

Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.