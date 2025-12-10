Από την Πάτρα και πατέρας τριών παιδιών ο 52χρονος που σκοτώθηκε με φορτηγό στην Ιονία Οδό

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή φορτηγού οχήματος και εγκλωβισμένο τον οδηγό σημειώθηκε στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, περίπου στο 145,6 χλμ. κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Σύμφωνα με τον tempo24.news, ο αποθανών ήταν 52 ετών με καταγωγή από την Πάτρα. Ο Κώστας Νάκκος ήταν πατέρας τριών παιδιών. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το κατεστραμμένο φορτηγό του, μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον παράδρομο της Ιονίας Οδού, στο ύψος του 145,6ου χιλιομέτρου, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το βαρύ όχημα που οδηγούσε ο άνδρας ανετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού στην καμπίνα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας και η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Προηγήθηκε η ανύψωση του τράκτορα με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών γερανών από την Άρτα, ώστε να μπορέσουν οι διασώστες να προσεγγίσουν την καμπίνα του οχήματος. Ο 52χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο άτυχος οδηγός ήταν κάτοικος Πατρών. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

