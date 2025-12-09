Άρτα: Τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (09/12) στον παράδρομο της Ιονίας Οδού, στο ύψος του 145,6ου χιλιομέτρου, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας, όταν σύμφωνα με την ΕΡΤ, φορτηγό που μετέφερε λάδια ανατράπηκε, παγιδεύοντας τον οδηγό στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Άρτα, που βρίσκονται σε διαδικασία απεγκλωβισμού, ενώ προς ενίσχυση κινείται και η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.