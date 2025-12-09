Άρτα: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του φορτηγού μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Ιονίας Οδού

Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του φορτηγού που εξετράπη νωρίτερα σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού κοντά στην Σκαμνιά Άρτας.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις δέκα το βράδυ και ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ που έσπευσαν στο σημείο του τροχαίου έκαναν χρήση διασωστικής σειράς για τον απεγκλωβισμό του οδηγού ενώ είχε προηγηθεί η άρση του τράκτορα από δύο γερανούς ιδιωτών που έφτασαν από την Άρτα.

Όπως αναφέρει το epirupost.gr, το ατύχημα συνέβη όταν το φορτηγό εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε. Το φορτηγό κινούνταν προς την Πάτρα και ήταν φορτωμένο με αλαιόλαδο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το φορτίο μετακινήθηκε με αποτέλεσμα να εκτραπεί το όχημα.

Η σορός του άτυχου άνδρα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας.

