Θεσσαλονίκη: Κλείδωσαν σε εργοστάσιο επτά παράτυπους μετανάστες και τους εκβίαζαν

Ιδιοκτήτης βιομηχανικής μονάδας και η πρώην σύντροφός του καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών ο καθένας, αφού κρίθηκαν ένοχοι ότι συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα η οποία κρατούσε παράτυπους μετανάστες περιορισμένους μέσα στο εργοστάσιο, απαιτώντας χρήματα από τις οικογένειές τους για την απελευθέρωσή τους. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Αύγουστο του 2018, όταν κάτοικος της δυτικής Θεσσαλονίκης παρατήρησε ύποπτες κινήσεις στον χώρο της μονάδας. Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και εντόπισε επτά μετανάστες κλεισμένους στις εγκαταστάσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονταν και τρία ακόμη άγνωστα άτομα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κατηγορούμενη γυναίκα είχε ρόλο «φύλακα», φροντίζοντας για τη στέγη και τη σίτιση των κρατούμενων μεταναστών. Η ίδια αρνήθηκε κάθε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη περίοδο απουσίαζε από τη Θεσσαλονίκη και πως είχε παραδώσει τα κλειδιά της μονάδας σε άτομο υπεύθυνο για τον εξωτερικό χώρο. Παρόμοια υπερασπιστική γραμμή ακολούθησε και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, δηλώνοντας ότι αγνοούσε τα πάντα, αφού βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε νησί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Οι δικαστές ωστόσο απέρριψαν τους ισχυρισμούς τους και τους καταδίκασαν για συγκρότηση εγκληματικής ομάδας και παροχή καταλύματος σε παράτυπους μετανάστες με σκοπό το οικονομικό όφελος, αναγνωρίζοντάς τους μόνο το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.