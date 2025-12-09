«Οσμή» σκανδάλου στην Εύβοια: Έρευνες για διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων – Ψάχνουν 6,5 εκατ. ευρώ

Επιδοτήσεις που προορίζονταν για την πυρόπληκτη βόρεια Εύβοια, φέρονται να κατέληξαν σε εταιρείες - «φαντάσματα».

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία και των Ελληνικών Αρχών για υπόθεση διασπάθισης 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για την πυρόπληκτη Εύβοια και την ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στον Ant1, οι επιδοτήσεις που δόθηκαν φέρεται να κατέληξαν σε εταιρείες - «φαντάσματα», που δήλωναν ως έδρα ανύπαρκτες διευθύνσεις, ακόμη και χωράφια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά κοινοτικά χρήματα ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προορίζονταν για την ενίσχυση του τουρισμού μετά τις φωτιές και τα οποία κατέληξαν κατά την καταγγελία σε σκάφη - φαντάσματα και εταιρείες χωρίς πραγματική έδρα στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι εταιρείες – φαντάσματα που φέρεται να κατέληξαν τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια είχαν δηλώσει τηλέφωνα επικοινωνίας σε Αττική, Χαλκιδική, Ιόνια νησιά, ακόμη και σε περιοχές μακριά από θάλασσα.

Δείτε το βίντεο του Ant1:

