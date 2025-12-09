Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισε η συνέλευση των αγροτών στην Νίκαια

Γενική συνέλευση πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης οι αγρότες στο μπλόκο την Νίκαιας προκειμένου να καθαορίσουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους. Οι αγρότες της Λάρισας αποφάσισαν να συνδράμουν τους συναδέλφους τους στον αποκλεισμό του λιμανιού στην πόλη του Βόλου.

Έτσι, στις 8 το πρωί της Τετάρτης (10/12) οι αγρότες της Νίκαιας θα βρεθούν στον κόμβο του Πλατύκαμπου όπου θα συναντήσουν αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα και θα ακολουθήσει πορεία προς τον Βόλο, όπου θα συμμετέχουν στον αποκλεισμό του λιμανιού.

Σημειώνεται ότι στην συνέλευσή τους εξετάστηκε ο τρόπος προετοιμασίας της πορείας τους. «Το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται, ας έρθουν να μας συλλάβουν, οι αγρότες δεν εκφοβίζονται», είπαν οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη αντιδρώντας στην παρέμβαση του Άρειου Πάγου.

Όλα τα βλέμματα στραμένα στη Νίκαια για την σύσκεωη του Σαββάτου

Στο μεταξύ, τα βλέμματα όλων στρέφονται στην συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί το ερόμενο Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, στην Νίκαια. Όπως σημειώνουν, οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα αποφασίσουν συντεταγμένα τι στάση θα τηρήσουν στο εξής. Η στάση τους - όπως λένε οι αγρότες- θα εξαρτηθεί κυρίως από την στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση απέναντί τους.

Σημειώνεται, ότι την ερχόμενη Παρασκευή (12/12) οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας προγραμματίζουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών της Θεσσαλίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

