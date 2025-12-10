Αττική Οδός: Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια από το 2026 – Ποιοι θα πληρώνουν περισσότερα

Νέες τιμές στα διόδια της Αττική Οδού – Ποιους οδηγούς αφορά

Newsbomb

Αττική Οδός: Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια από το 2026 – Ποιοι θα πληρώνουν περισσότερα
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο πιο «τσιμπημένα» γίνονται τα διόδια στην στην Αττική Οδό από το νέο έτος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, έξι κατηγορίες οχημάτων θα δουν το κόστος στα διόδια να αυξάνεται κατά 0,05 έως 0,10 ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση καλούνται να διαχειριστούν οι ιδιοκτήτες μεγάλων φορτηγών με ύψος πάνω από 2,70 μέτρα και τέσσερις ή περισσότερους άξονες (κατηγορία 6) αφού το αντίτιμο ανεβαίνει κατά 10 λεπτά του ευρώ (10,10 ευρώ από 10 ευρώ που ισχύουν σήμερα), ενώ, οι μοτοσυκλετιστές παραμένουν ανεπηρέαστοι από τις αυξήσεις.

Οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εντάσσονται στην κατηγορία 2, θα επιβαρύνονται πλέον με 2,55 ευρώ ανά διέλευση στην Αττική Οδό, έναντι 2,50 ευρώ που ισχύει σήμερα. Η αύξηση ανέρχεται στα 0,05 ευρώ.

Αντίστοιχη αύξηση 0,05 ευρώ προβλέπεται και για τα μικρά και μεσαία φορτηγά (κατηγορία 5), με το κόστος να διαμορφώνεται στα 6,30 ευρώ από 6,25 ευρώ.

Οι νέες τιμές των διοδίων στην Αττική Οδό:

  • Κατηγορία 1 – Μοτοποδήλατα: Δίκυκλες μοτοσυκλέτες ενός τροχού ανά άξονα. Τιμή: 1,25 ευρώ.
  • Κατηγορία 2 – Επιβατικά (Ι.Χ.): Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων επιβατικών με μικρό τρέιλερ και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα, δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον τρίτο άξονα. Τιμή: 2,55 ευρώ.
  • Κατηγορία 3 – Ελαφρά εμπορικά οχήματα: Ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικού ύψους μικρότερου των 2,70 μ. Τιμή: 2,55 ευρώ.
  • Κατηγορία 4 – Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα: Ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από 3 άξονες, καθώς και ελαφρά λεωφορεία κάτω των 15 θέσεων. Τιμή: 2,55 ευρώ.
  • Κατηγορία 5 – Μικρά και μεσαία φορτηγά (HGVs): Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 2 ή 3 άξονες, καθώς και μεγάλα λεωφορεία άνω των 15 θέσεων. Τιμή: 6,30 ευρώ.
  • Κατηγορία 6 – Μεγάλα φορτηγά (HGVs): Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 4 άξονες ή περισσότερους. Τιμή: 10,10 ευρώ.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Αγόρασε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη

21:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Να αποσυρθεί η Ελλάδα από τη Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς σπέρμα από δότη με γονίδιο που προκαλεί καρκίνο χρησιμοποιήθηκε για σύλληψη σχεδόν 200 παιδιών - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Oμάδα Ρομά επιτέθηκε σε δύο νεαρούς – Τους ξυλοκόπησαν και τους απείλησαν με κατσαβίδι

21:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μόντε Μόρις

21:09ΕΛΛΑΔΑ

H πινακίδα σε δέντρο στο Ρέθυμνο που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια από το 2026 – Ποιοι θα πληρώνουν περισσότερα

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Ξέρουμε τα πάντα για την αντίπαλο – Θα γίνει μια ωραία “μάχη”»

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Viral νεαρή αγρότισα: «Πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ»

21:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Η Fed προχώρησε στην τρίτη μείωση των επιτοκίων για το 2025

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Πρώτη εμφάνιση για τον Μυστακίδη - «Καλύτερα να κάνουμε, παρά να μιλάμε»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 17χρονου - Επιτέθηκε και μαχαίρωσε 14χρονο

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ελβετία: 43χρονος τεμάχισε τη σύζυγό του και πολτοποίησε μέλη του σώματός της

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην παραλία του Κέρους

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το National Geographic αποκάλυψε τις φωτογραφίες της xρονιάς - Δείτε 7 από τις πιο εντυπωσιακές

20:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρισμένο κλίμα στην ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ - Τσιάρας: Οι αγρότες να κάτσουν στο τραπέζι

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χτύπησαν και άλλο ρωσικό τάνκερ τα Sea Baby - Τρίτο στη Μαύρη Θάλασσα - Video

20:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ – Η καταληκτική ημερομηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ελβετία: 43χρονος τεμάχισε τη σύζυγό του και πολτοποίησε μέλη του σώματός της

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς σπέρμα από δότη με γονίδιο που προκαλεί καρκίνο χρησιμοποιήθηκε για σύλληψη σχεδόν 200 παιδιών - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές και για τα Χριστούγεννα

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 17χρονου - Επιτέθηκε και μαχαίρωσε 14χρονο

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Viral νεαρή αγρότισα: «Πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι για να πιω έναν καφέ»

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στη γιάφκα της Καλλιθέας  - Η κινηματογραφική επιχείρηση του εκβιαστών

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

21:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Αγόρασε πολυκατοικία στη Νέα Υόρκη

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την όγδοη αύξηση μισθών στους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» μέσα σε τρία χρόνια - Τι αποκαλύπτει η γερμανική Bild

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια από το 2026 – Ποιοι θα πληρώνουν περισσότερα

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Το National Geographic αποκάλυψε τις φωτογραφίες της xρονιάς - Δείτε 7 από τις πιο εντυπωσιακές

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο επειδή την «κόλλησε» ΣΜΝ

21:09ΕΛΛΑΔΑ

H πινακίδα σε δέντρο στο Ρέθυμνο που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ