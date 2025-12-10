H πινακίδα σε δέντρο στο Ρέθυμνο που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις

Έντονο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει μια πινακίδα στο Ρέθυμνο, η οποία εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή πλησίον του Δημοτικού Κήπου, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές σήμανσης εντός του αστικού ιστού.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας