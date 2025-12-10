H πινακίδα σε δέντρο στο Ρέθυμνο που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις
Η συζήτηση για την πινακίδα σε δέντρο πλησίον του Κήπου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έντονο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει μια πινακίδα στο Ρέθυμνο, η οποία εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή πλησίον του Δημοτικού Κήπου, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές σήμανσης εντός του αστικού ιστού.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:09 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μόντε Μόρις
21:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λουτσέσκου: «Ξέρουμε τα πάντα για την αντίπαλο – Θα γίνει μια ωραία “μάχη”»
21:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ: Η Fed προχώρησε στην τρίτη μείωση των επιτοκίων για το 2025
20:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λήμνος: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην παραλία του Κέρους
06:28 ∙ WHAT THE FACT