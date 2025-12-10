Εντείνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο: Αποκλεισμός του μνημείου στο Καλπάκι την Πέμπτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις στην Ήπειρο, με τους αγρότες να πραγματοποιούν σήμερα στις 19:00 στην Άρτα πανηπειρωτική σύσκεψη των μπλόκων, ενώ στα Ιωάννινα έχει ανακοινωθεί για την Πέμπτη στις 15:00 ο αποκλεισμός του Μνημείου στο Καλπάκι.

Την ίδια ημέρα, στις 11:00, οι αγρότες της Θεσπρωτίας θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση και πορεία προς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Παράλληλα, παραμένουν τα μπλόκα στον Λούρο στην Πρέβεζα και στον κόμβο της Ιονίας Οδού στην Άρτα.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι από το μπλόκο Καλπακίου του Ν.Ιωαννίνων, καλούν όλους τους παραγωγούς την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 13:30 στον κόμβο στο Καλπάκι για να συντονίσουν από κοινού την κλιμάκωση του αγώνα.

“Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων, η συμπαράσταση των πολιτών και η ουσιαστική στήριξη όλων των φορέων του Νομού είναι επιβεβλημένη, έτσι ώστε να δοθεί ΑΜΕΣΑ λύση στα δίκαια αιτήματα που αφορούν όλους μας” τονίζει η ανακοίνωση.

*Με πληροφορίες από epirusgate.gr

