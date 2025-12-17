Όλα τα λάθη του «Μόνος στο Σπίτι» που δεν είχατε προσέξει αποκαλύπτονται σε viral βίντεο

Το «Μόνος στο Σπίτι» μπορεί να είναι η πιο αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κρύβει κάποια σοβαρά λάθη.

Όπως συμβαίνει κάθε Χριστούγεννα, οι θαυμαστές επιστρέφουν στην ταινία για να την ξαναδούν προσεκτικά, με ένα πρόσφατο βίντεο να γίνεται viral, αποκαλύπτοντας τα λάθη που περιέχει.

Ο ΜακΚόλεϊ Κάλκιν μάλιστα έχει μιλήσει για την ταινία ενόψει της κυκλοφορίας της δεύτερης σεζόν του «Fallout», στην οποία πρωταγωνιστεί, αποσαφηνίζοντας ποιο είναι το επάγγελμα του πατέρα του Κέβιν στην ταινία — στοιχείο που συνδέεται με μία σκοτεινή θεωρία των θαυμαστών.

Ένα άλλο βίντεο από νομικό αναλυτή έφερε στο φως ότι ο Κέβιν ΜακΑλιστερ και οι χαρακτήρες του «Home Alone» διαπράττουν στην πραγματικότητα αρκετά σοβαρά αδικήματα.

Ωστόσο, ένα viral βίντεο ενός TikToker αποκαλύπτει όλα τα εμφανή λάθη της ταινίας, με μερικά να είναι τόσο προφανή που θα αναρωτιέστε πώς δεν τα είχατε προσέξει μέχρι τώρα.

Στο νέο βίντεο του «1 Minute Critic», το πιο εμφανές λάθος έρχεται σε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της ταινίας. Κατά τη διάρκεια της σκηνής όπου ο Κέβιν ξεχνιέται και μπερδεύεται με τον γείτονά του, ένα μικρό παιδί που μπερδεύεται με τον χαρακτήρα του Κάλκιν μιλάει σε έναν από τους οδηγούς του βαν.

Όταν ο οδηγός του λέει: «Γιε μου, φύγε από δω», το παιδί φαίνεται καθαρά να μουρμουρίζει τη φράση υπό τον ήχο της σκηνής. Αν δεν υποθέσουμε ότι το παιδί είναι κάποιος είδος θεού-απατεώνα που σκόπιμα κάνει τους άλλους να ξεχάσουν τον Κέβιν, πρόκειται για ένα ξεκάθαρο λάθος που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Το επόμενο λάθος είναι ίσως ακόμη πιο παράξενο. Στη σκηνή όπου ο Κέβιν κατεβαίνει με το έλκηθρο τις σκάλες του σπιτιού, θα έπρεπε με βάση την πορεία του να συγκρουστεί με έναν τοίχο. Ωστόσο, μετά το κόψιμο της κάμερας, πετάει αλώβητος έξω από την πόρτα. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης του, φαίνονται ξεκάθαρα οι ρόδες στο κάτω μέρος του έλκηθρου.

Το τρίτο λάθος είναι από αυτά που θα μπορούσε να έχει εντοπίσει ένας επιβλέπων σεναρίου ή συντονιστής συνέχειας. Στη σκηνή όπου ο Κέβιν τρέχει σπίτι από την εκκλησία αφού τρομάξει από τον γείτονα Μάρλεϊ, αλλάζει επανειλημμένα το χρώμα των παντελονιών του χωρίς καμία εξήγηση — από σκούρο σε τζιν και πάλι πίσω στο αρχικό του σύνολο.

Για μερικούς, αυτά τα λάθη ίσως χαλούν την αίσθηση της ταινίας, για άλλους όμως δεν επηρεάζουν καθόλου το πόσο την απολαμβάνουν. Ένας χρήστης σχολίασε: «Πραγματικά ποτέ δεν τα πρόσεξα όλα αυτά lol», ενώ άλλος τόνισε: «Ακόμα κι αν η ταινία έχει χίλια λάθη, θα την αγαπώ πάντα».