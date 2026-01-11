Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Μεσολόγγι: Καταστροφές σε δρόμους και καταστήματα - Βίντεο, φωτογραφίες

Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το Μεσολόγγι το Σάββατο (10/01) προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, κατοικίες, καταστήματα ακόμα και σε σχολεία, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Χρήστο Βούρβαχη.

Ο αέρας ξήλωσε δέντρα, στέγες και μεγάλες μεταλλικές κατασκευές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλη σιδερένια πέργκολα, η οποία παρασύρθηκε, έπεσε πάνω σε ευκάλυπτο και στη συνέχεια κατέληξε στη μέση του δρόμου.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που ανήρτησε στο Facebook καταγράφονται εικόνες καταστροφής, καθώς και οι προσπάθειες των Αρχών για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Ο ανεμοστρόβιλος έριξε δέντρο πάνω σε περίφραξη σχολείου, κατέστρεψε στύλους φωτισμού και προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα.

