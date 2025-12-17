Επιχειρηματίας κατηγορείται για φόνο δύο μαθητριών στην Κολομβία με δηλητηριασμένα φραμπουάζ

Μια επιχειρηματίας, κατηγορούμενη για τη δολοφονία δύο μαθητριών στην Κολομβία με δηλητηριασμένα φραμπουάζ καλυμμένα με σοκολάτα, εντοπίστηκε σώα μετά από διάσωση στον ποταμό Τάμεση του Λονδίνου.

Η Ζούλμα Γκουζμάν Κάστρο ανασύρθηκε κοντά στη γέφυρα Battersea, δυτικά του Λονδίνου, το πρωί της Τρίτης. Η 50χρονη κατηγορείται ότι σκότωσε τις 14χρονη Ινές ντε Μπεντούτ και την 13χρονη φίλη της Έμιλια Φορέρρο, δηλητηριάζοντας τα φρούτα με θαλλίο, ένα άοσμο και άχρωμο βαρέο μέταλλο, ως «πράξη εκδίκησης» μετά από μυστική σχέση με τον πατέρα μιας από τα θύματα.

Τα κορίτσια κατέληξαν στο νοσοκομείο λίγες μέρες αφότου έφαγαν τα φραμπουάζ στις 3 Απριλίου. Η Κάστρο αρνείται τις κατηγορίες.

Διεθνής καταδίωξη και διαφυγή

Στις αρχές Δεκεμβρίου εκδόθηκε Διεθνές Ένταλμα Interpol για τη σύλληψή της, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι η κατηγορούμενη είχε επισκεφτεί Βραζιλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή της από την Κολομβία.

Κατά πληροφορίες, η Κάστρο έφτασε στη Βρετανία στις 11 Νοεμβρίου και η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) την αναζητούσε ενεργά. Η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε στις 06:45 για γυναίκα σε κίνδυνο στη γέφυρα Battersea, την οποία ανέσυρε η Μονάδα Θαλάσσιας Αστυνόμευσης στις 07:14. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και η κατάστασή της κρίθηκε μη απειλητική για τη ζωή.

Οι κολομβιανές αρχές ζήτησαν πλέον τη βοήθεια της βρετανικής αστυνομίας για τη σύλληψή της. Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από το Δικαστήριο Westminster, και εφόσον είναι σε θέση, η Κάστρο θα οδηγηθεί εκεί για ακροαματική διαδικασία έκδοσης.

Η τραγωδία

Λίγο πριν αποκαλυφθεί η ταυτότητα της υπόπτου, ο πατέρας της Έμιλια, Πέδρο Φορέρρο, είχε εκφράσει την οδύνη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι η ζωή της κόρης του αφαιρέθηκε άδικα. Σε συγκινητικό μήνυμα μαζί με φωτογραφία της Έμιλια όταν ήταν μωρό, δήλωσε ότι η κόρη του ήταν «η μεγαλύτερη αγάπη που θα μπορούσε να νιώσει ένας πατέρας» και ότι θα την αγαπά για πάντα.

Τα θύματα βρίσκονταν σε πολυτελές διαμέρισμα στην Μπογκοτά με έναν μεγαλύτερο αδελφό και φίλο όταν κατανάλωσαν το φρούτο, που φέρεται να είχε δηλητηριαστεί από την Κάστρο μέσω εταιρείας courier. Άλλο ένα κορίτσι και ο 21χρονος αδελφός ενός εκ των θυμάτων νοσηλεύτηκαν επίσης, αλλά επέζησαν. Το κορίτσι φέρεται να υπέστη μόνιμα προβλήματα υγείας.

Η κατηγορία και το κίνητρο

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Κάστρο, ιδρύτρια της εταιρείας ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων Car B, δηλητηρίασε τα φραμπουάζ ως πράξη εκδίκησης προς τον πρώην εραστή της, πατέρα της Ινές. Το θαλλίο που χρησιμοποιήθηκε είναι τοξικό και είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως στη δολοφονία του πρώην Ρώσου πράκτορα Αλεξάντερ Λιτβινένκο στο Λονδίνο το 2006.

Η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει τόσο την Κολομβία όσο και διεθνώς, με τις βρετανικές αρχές να συνεργάζονται με τις κολομβιανές για τη δικαστική διαδικασία.