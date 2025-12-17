Χαλάνδρι: «Τα παιδιά τα χτύπησαν», λέει μητέρα ανήλικου που ήταν στο ΙΧ του γιου του Κατρίνη

Καταγγελίες για αστυνομική βία διατυπώνει η μητέρα ενός από τους ανήλικους που επέβαιναν στο ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο ανήλικος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη. Η γυναίκα μίλησε μετά τη σύλληψη του παιδιού της και τις εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας.

Όπως αναφέρει στο MEGA, δεν γνώριζε ότι ο γιος της είχε βγει εκείνο το βράδυ, καθώς θεωρούσε πως κοιμόταν. Υποστηρίζει ωστόσο ότι, όταν οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα και τα παιδιά, ακολούθησε βίαιη συμπεριφορά σε βάρος τους.

«Από την αρχή είναι όλο λάθος, αλλά ότι έχει διαρρεύσει ότι τα παιδάκια είναι 04:00 η ώρα τη νύχτα έξω, ναι ήταν όντως στο τμήμα και είχαν φάει και πολύ ξύλο. Τα παιδιά τα χτυπήσανε και παιδιά που 15 χρόνων τρέμανε την ώρα που βγήκαν».

Η μητέρα περιγράφει πως, όταν έφτασε στο αστυνομικό τμήμα, διαπίστωσε ότι ο γιος της έφερε τραύματα, τα οποία προήλθαν από αστυνομικούς.

«Με πήρε ο υπεύθυνος της ομάδας ΟΠΚΕ και μου λέει "είχαμε ανεβάσει παλμούς" και του λέω "τι σημαίνει αυτό, χάσατε την ψυχραιμία σας;", και αυτός παραδέχτηκε σε εμένα μπροστά ότι χάσανε τον αυτοέλεγχο».

Ο ανήλικος γιος του βουλευτή και οι πέντε φίλοι του που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο υποστηρίζουν ότι δεν αντιστάθηκαν και παραδόθηκαν αμέσως.

«Όταν βγάζει ένα παιδάκι που τρέμει και σου ζητάει συγγνώμη… ξέρω τον γιο μου είχε τα χέρια ήδη ψηλά και έλεγε "συγγνώμη", και του ρίχνεις δύο μπουκετίδια χωρίς λόγο, δεν είναι έλλειψη ψυχραιμίας και επίδειξη ισχύος;».

Η ίδια δηλώνει σοκαρισμένη από όσα συνέβησαν, τονίζοντας πως μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστευε ότι ο γιος της κοιμόταν στο σπίτι.

«Ήμουν πολύ θυμωμένη με τον γιο μου, με το που μπήκα μέσα τον πήρα πιο μέσα σε ένα δωματιάκι γιατί ήμουν σοκαρισμένη, νόμιζα ότι κοιμόταν ο… Τι να πει, ‘συγγνώμη μαμά’ ντρεπόταν να με κοιτάξει και τι να πούμε ‘ξέρεις μαμά με δείρανε’ και μου δείχνει το ζυγωματικό του».

«Η χυδαιότητα στις βρισιές δεν είχε προηγούμενο»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η μητέρα περιγράφει την προσωπική της κατάσταση εκείνο το βράδυ και επιμένει ότι δεν γνώριζε την έξοδο του παιδιού της.

«Εγώ ταλαιπωρούμαι από μία αλλεργία και είχα πάρει και αντισταμινικά και από τις 22:00 είχα ταλαιπωρηθεί παραπάνω πολύ, είχα πει καληνύχτα στον γιο μου, νόμιζα ότι το παιδί κοιμόταν και μάλιστα στο τμήμα γυρνάει ο άλλος και μου λέει ‘ξέρεις εγώ πήρα τον γιο σου δώδεκα η ώρα από το σπίτι’ και πήγα να τον βρίσω. Ήταν ενημερωμένοι οι υπόλοιποι ότι τα παιδιά τους ήταν έξω, ήρθε με το αυτοκίνητο και πήρε το παιδί μου να το πάει στην κατάληψη του Ψυχικού, αν είναι δυνατόν δηλαδή».

Στη συνέχεια περιγράφει τη στιγμή της καταδίωξης, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν πως πρόκειται για ανήλικους.

«Το παιδί το άλλο, πανικοβλήθηκε πάρα πολύ. Κακώς το έκανε αυτό. Αλλά τι έγινε. Στο φανάρι τα είδανε σταματημένα στο κόκκινο, παρατήρησαν τα πρόσωπά τους, φαίνεται ότι είναι πιτσιρίκια και είναι και λεπτοκαμωμένα, έχουν λεπτά προσωπάκια, φαίνεται ότι δεν είναι ανδρωμένα, και τα πήραν στο κατόπι και αυτό έλεγε το καημένο, γιατί ήταν πίσω και ένα παιδάκι του λέει "σταμάτα ρε θα είναι ένα 500αρι, ας πούμε, πρόστιμο και θα τελειώσει" και αυτός φώναζε ότι δεν θέλει να εκθέσει τους γονείς του. Του φώναζε "σταμάτα, γίνεται όλο και χειρότερο", γι’ αυτό σας λέω θα βγαίναν αυτά τα παιδιά που ήταν τρομοκρατημένα να κάνουν τσαμπουκά στους αστυνομικούς; Η χυδαιότητα στις βρισιές δεν είχε προηγούμενο, το τι άκουσε ο γιος μου, και μου έλεγαν εμένα μετά, ο γιος μου έδειξε ποιος τον χτύπησε».

Από την πλευρά του, ένας ακόμη ανήλικος που επέβαινε στο όχημα περιγράφει τον φόβο που επικράτησε.

«Αυτό το παιδί είχε πάρει το αμάξι του μπαμπά του και φοβόταν απλά να μην το μάθουν οι γονείς του. Επειδή ήταν νύχτα είπαμε να πάμε με το αμάξι και πήγαμε όλοι μαζί παρέα. (…) Φοβήθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Έμπαινε μέσα στα στενά και πήγαινε γύρω – γύρω, είχε αγχωθεί πολύ. Εμένα με έπιασε το στομάχι μου. Δεν άκουγε, ήταν αγχωμένος. Δεν ήθελε να το μάθουν οι γονείς του, δεν ήξεραν ότι πήρε το αυτοκίνητο».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε καταδίωξη μέχρι την ακινητοποίηση του οχήματος που οδηγούσε ο 16χρονος. Όπως επισημαίνεται, ο ανήλικος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, αγνόησε σήμα για έλεγχο και κινήθηκε επικίνδυνα, ακόμη και ανάποδα σε δρόμους της περιοχής.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του 15χρονου συνοδηγού ένα κουζινομάχαιρο.

Μετά τις καταγγελίες της μητέρας, αναμένεται η διενέργεια έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι έξι ανήλικοι παραδόθηκαν στους αστυνομικούς.