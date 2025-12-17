Αγρίνιο: «Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου», λέει η μητέρα του 9χρονου που πήρε ψυχοφάρμακα

Ένας 9χρονος μαθητής από το Αγρίνιο έπειτα από κατανάλωση ψυχοφάρμακου που του έδωσε συμμαθητής του στο διάλειμμα.

Η μητέρα του 9χρονου θύματος μιλώντας στο Mega είπε: «Πηγαίνω και παίρνω το παιδί μου. Μου λέει "μαμά, ο φίλος μου, μου έδωσε ένα φάρμακο και μου είπε αν είμαι μάγκας να το πιώ. Του λέω "αγόρι μου τι φάρμακο ήταν αυτό" και μου λέει "δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν"».

«Τρέχω γρήγορα να προλάβω το παιδάκι, το βρίσκω και του λέω "πες μου τι φάρμακο έδωσες στο παιδί μου". Το παιδάκι ήταν σε πανικό. Άνοιξε την τσάντα και μου έδωσε το φάρμακο. Εκείνη την ώρα το μόνο που σκέφτηκα ήταν να το βγάλω φωτογραφία», λέει η ίδια.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής.

«Δεν γνώριζα τι φάρμακο ήταν, το έβγαλα φωτογραφία, ενημέρωσα τον παιδίατρο, ο παιδίατρος μου είπε γρήγορα να πάω το παιδί στο νοσοκομείο να του κάνουν πλύσεις. Φτάνοντας στο νοσοκομείο, κοιτάει ο παιδίατρος τη φωτογραφία που του έδειξα και μου λέει "γρήγορα το Κέντρο Δηλητηριάσεων". Τρόμαξα, δεν ήξερα τι θα συμβεί στο παιδί μου».

Μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η ίδια σημειώνει: «Κάποια στιγμή μου λέει το παιδί μου "δεν νιώθω καλά". Εκείνη την στιγμή έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, τίποτα άλλο δεν μπορούσα να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω κάτι να βοηθήσω το παιδί μου».