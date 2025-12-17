Αγρίνιο: 17χρονος μαθητής απείλησε καθηγητές και αποπειράθηκε να χτυπήσει τον Διευθυντή

Επεισόδιο σημειώθηκε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Αγρίνιο, όταν 17χρονος μαθητής απείλησε και εξύβρισε τους καθηγητές του, ενώ αποπειράθηκε να χτυπήσει τον Διευθυντή.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο το μαθητή όσο και τη μητέρα του και σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr εκδόθηκε εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εξέταση του 17χρονου.

H ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθη, χθες το απόγευμα της Τρίτης (16.12.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας 17χρονος, διότι βρισκόμενος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου φοιτά ως μαθητής, εξύβρισε και απείλησε τους εκπαιδευτικούς, ενώ αποπειράθηκε να προκαλέσει σωματικές βλάβες στον Διευθυντή του ιδρύματος.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του».