Σκέρτσος: «Διαχρονικό και διακομματικό το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Δεν έχω καμία τυπική ή ουσιαστική αρμοδιότητα επί των θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης» είπε ο υπουργός Επικρατείας στην εξεταστική

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε: «Δεν έχω καμία τυπική ή ουσιαστική αρμοδιότητα επί των θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης».

«Δεν έχω συμμετάσχει έως σήμερα ποτέ σε συσκέψεις που αφορούν τα αντικείμενα οργάνωσης ή δυσλειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχω ανταλλάξει μηνύματα, δεν έχω λάβει αλληλογραφία, δεν έχω έρθει ποτέ σε επαφή με τις διοικήσεις του οργανισμού. Δεν γνωρίζω τους ανθρώπους ούτε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ούτε και μετά την άσκηση των καθηκόντων τους. Από όσο έχω ενημερωθεί δεν εμπλέκομαι, δεν αναφέρεται το όνομά μου σε καταθέσεις ή στη δικογραφία που έχει έρθει στη διάθεση της Βουλής που δεν την γνωρίζω. Δεν έχω γίνει κοινωνός κάποιου τέτοιου γεγονότος. Δεν έχω εκφράσει ποτέ γνώμη επί τεχνικών ζητημάτων γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των αγροτικών κοινοτικών ενισχύσεων. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι, δεν έχω καμία γνώση ή εμπειρία γύρω από τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα» είπε ο κ. Σκέρτσος.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας, «η μοναδική δημόσια αναφορά, για την οποία και έχω κληθεί στην επιτροπή [...], είναι μία αναφορά μου σε ένα συνέδριο για τον πρωτογενή τομέα, όπου εκπροσώπησα την κυβέρνηση ως μέρος της και εκπρόσωπος ενός συλλογικού οργάνου, και εκεί είπα ότι τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προβλήματα έχουν εντοπιστεί και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποτελούν ένα διαχρονικό, διαρθρωτικό πρόβλημα για τον πρωτογενή τομέα και τη Δημόσια Διοίκηση το οποίο είναι γνωστό, αξιοποιώντας και κάποια δεδομένα τα οποία είναι γνωστά στη δημόσια συζήτηση και στη δημόσια σφαίρα. Για παράδειγμα, από τη δεκαετία του 1990, πριν από το 2000, έως και σήμερα, έχουν καταλογιστεί, έχουνε γίνει δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για λανθασμένες αγροτικές ενισχύσεις. Αυτά είναι διοικητικές ενέργειες και έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η Ελλάδα η μόνη χώρα που έχει υποστεί τέτοιες διοικητικές κυρώσεις αλλά όλες οι χώρες της ΕΕ» είπε ο κ. Σκέρτσος και συνέχισε: «Επομένως το πρόβλημα αυτό ναι ήταν γνωστό, σίγουρα είναι γνωστό στα μέλη του Κοινοβουλίου και στα κόμματα, και περισσότερο στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι «Δεν έγινε καμία αναφορά μου σε ποινικές διαδικασίες, σε ποινικούς ελέγχους. Δεν είχα γνώση ούτε για τα αμιγώς τεχνικά ζητήματα, πόσο μάλλον για έρευνες που μπορεί να γίνονταν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, και, επουδενί, δεν αναφερόμουν σε τέτοιες διαδικασίες».

Γι' αυτό, συνέχισε ο υπουργός Επικρατείας, «υποστήριξα δημόσια, ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα διαχρονικό, διακομματικό, που καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να λύσει τα προηγούμενα χρόνια, και αυτή η κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση καθυστέρησε να βρει και να δώσει τις σωστές λύσεις. Αλλά από το 2024 και μετά εφαρμόζεται ένα σχέδιο δράσης, το οποίο έχει συμφωνηθεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και νομίζω ότι θέτει στο σωστό δρόμο την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του οργανισμού - που είναι πολύ σημαντικός για τον πρωτογενή τομέα μέσα από την κατανομή των ενισχύσεων που δίνονται στους αγρότες μας».

Ο κ. Σκέρτσος υπενθύμισε ότι «στη μοναδική αυτή δημόσια τοποθέτηση [...] ανέδειξα κάποια συστημικά προβλήματα που υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν αλλά έχει δρομολογηθεί να παραδοθούν: Τα συστημικά ελλείμματα, που οδήγησαν στις προβληματικές κατανομές ενισχύσεων ήταν η έλλειψη βασικών μητρώων, που να διαλειτουργούν, για να μπορούν να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, δεν υπήρχε δηλαδή κτηματολόγιο, δεν υπήρχαν δασικοί χάρτες, δεν υπήρχανε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, δεν υπήρχαν ψηφιακά μητρώα για τις καταγραφές των κτηνοτρόφων και των κοπαδιών. Επομένως ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν αυτοί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που είναι τρομερά σημαντικοί για να μπορεί να επιτελεί, με δικαιοσύνη και διαφάνεια, η δημόσια διοίκηση και ειδικά το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτές τις ενέργειες».

Ως μέλος της κυβέρνησης από το 2019 έως και σήμερα, έχω ενταχθεί σε αυτή την προσπάθεια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με ένα βασικό στόχο, και αυτό είναι μία δική μου θέση αρχής είπε ο κ. Σκέρτσος: «Η Ελλάδα διαχρονικά και ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης χρέους, απομακρύνθηκε από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Παγίως ήταν στις τελευταίες θέσεις ως προς την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Στόχος εθνικός και προτεραιότητα είναι η σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Επομένως η δική μου προσπάθεια, μέσα από τον ρόλο που έχω αναλάβει από το 2019 έως σήμερα, είναι ακριβώς αυτό, να βοηθήσουμε τη χώρα μας μέσα από τις κατάλληλες πολιτικές, να συγκλίνει ταχύτερα με τον ευρωπαϊκό χώρο. Σε κάποια πεδία τα έχουμε πάει καλύτερα τα τελευταία εξίμισι χρόνια, σε κάποια άλλα πεδία όχι τόσο καλά. Αυτός είναι ένας χώρος που η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε πάει καλύτερα. Έχει αναληφθεί η πολιτική ευθύνη στο ανώτατο επίπεδο από τον πρωθυπουργό, ωστόσο δεν μπορώ προσωπικά, επί της αρχής, να δεχθώ ότι η ανάληψη πολιτικής ευθύνης για ελλείψεις, για αστοχίες, ισοδυναμεί αυτή τη στιγμή με ποινική ευθύνη. Φυσικά εσείς, είσαστε αρμοδιότεροι να κάνετε αυτή τη διερεύνηση» είπε ο κ. Σκέρτσος προς τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

