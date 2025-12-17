Αναστέλλεται η απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών

Σε αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων, που είχαν εξαγγείλει για την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, προχώρησαν με ανακοίνωση τους οι ιδιοκτήτες φορτηγών, μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών, κ. Κυρανάκη

Newsbomb

Αναστέλλεται η απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών και βυτιοφόρων Δημοσίας Χρήσεως όλης της χώρας, μετά τη συνάντηση που είχαν σήμερα Τετάρτη με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και παρουσία του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθηγητή Αθανάσιου Ζηλιασκόπουλου, αποφάσισαν την αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεών τους, που είχαν εξαγγείλει για την ερχόμενη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι φορείς τονίζουν πως η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με τον αναπληρωτή υπουργό να επιδεικνύει έμπρακτο ενδιαφέρον και διάθεση επίλυσης σε σειρά κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο των μεταφορών».

Τα βασικά σημεία της συζήτησης που τέθηκαν στη συνάντηση είναι:

• Ενεργοποίηση των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου, με τον υπουργό να ζητά συγκεκριμένες προτάσεις από τους επαγγελματικούς φορείς για την λειτουργία τους.

• 'Αμεση αναθεώρηση του ορίου ταχύτητας, η οποία θα προωθηθεί με σχετική νομοθετική τροποποίηση.

• Διερεύνηση ανάπτυξης εκπτωτικών πακέτων διοδίων για φορτηγά δημοσίας χρήσης κατόπιν επικοινωνίας με τους παραχωρησιούχους, καθώς και άμεση ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού και στάθμευσης, ιδίως στην Εγνατία Οδό, όπου διαπιστώνεται παντελής έλλειψη.

• Διερεύνηση άρσης των περιορισμών κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό, κατόπιν εξέτασης των στοιχείων κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.

• Αποκατάσταση της διαδικασίας έκδοσης καρτών ταχογράφων, με τον Υπουργό να ενημερώνει ότι έχει ήδη συναφθεί συμφωνία για την εκτύπωσή τους και ότι η διαδικασία έχει επανεκκινήσει και θα αποκατασταθεί πλήρως εντός των επόμενων ημερών.

• Επαναξέταση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων Παρασκευή και Κυριακή στο εθνικό οδικό δίκτυο με γνώμονα την οδική ασφάλεια.

• Περιορισμός της ευθύνης του εθνικού μεταφορέα μέσω της εφαρμογής του CMR στις εθνικές μεταφορές.

• Αναθεώρηση του πλαισίου σύναψης διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες και της ανταλλαγής ποσοστώσεων αδειών, με κοινή διαπίστωση ότι από το 2027 απαιτείται νέο πλαίσιο, με γνώμονα τον δίκαιο ανταγωνισμό και την αρχή της αμοιβαιότητας στο διεθνές εμπόριο.

  • Χορήγηση νέων αδειών σε οχήματα 10ετίας, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης των μεταφορικών επιχειρήσεων και του κλάδου συνολικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι υπό την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής για την εφοδιαστική αλυσίδα, θα συνδράμει καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων εθνικών μεταφορών στο Πάρκο Φυλής.

«Σε συνέχεια των ανωτέρω εξελίξεων, οι επαγγελματικοί φορείς αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις, προσβλέποντας στην υλοποίηση των δεσμεύσεων και στη συνέχιση του θεσμικού διαλόγου» επισημαίνεται, τέλος, στην ανακοίνωση των φορέων.

Από την πλευρά των φορέων στη συνάντηση συμμετείχαν οι πρόεδροι:

• κ. Απόστολος Κενανίδης, ΟΦΑΕ

• κ. Δημήτριος Κιούσης, ΠΕΕΔ

• κ. Νικόλαος Κοττάκης, ΠΣΕΕΟΜ

• κ. Παρασκευάς Φραντζέσκος, ΕΕΣΥΜ

• κ. Διονύσης Γρηγορόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics

καθώς και:

• κ. Συμεών Καλομοίρης, Αν. Γραμματέας Δ.Σ. ΟΦΑΕ

• κυρία Ηρώ Δουμάνη, αντιπρόεδρος IRU.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: «Διαχρονικό και διακομματικό το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ»

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Επιχειρηματίας κατηγορείται για φόνο δύο μαθητριών στην Κολομβία με δηλητηριασμένα φραμπουάζ

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλεται η απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δήλωσε πως δεν έχει δει ποτέ τον Τιτανικό

19:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Έριχναν βοθρολύματα σε ορεινή περιοχή για τουλάχιστον έξι μήνες - Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γυναίκα που είχε απαγάγει κορίτσι για 40 χρόνια - Νόμιζε πως ήταν η μητέρα της

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Στην αντεπίθεση οι αγρότες - Κλιμάκωση κινητοποιήσεων και «όχι» στον πρωθυπουργό

19:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για εμπρησμούς σε ΙΧ

19:04LIFESTYLE

Το «Σόι σου»: Δεν ξαφνιαστήκαμε καθόλου με την απήχηση λένε Παπακωνσταντίνου και Ορκόπουλος

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με 42χρονο μοτοσυκλετιστή

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Τα παιδιά τα χτύπησαν», λέει μητέρα ανήλικου που ο γιος της ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκράτες του Σίδνεϊ: Οι Φιλιππίνες απορρίπτουν τις εικασίες ότι έλαβαν εκπαίδευση από το Ισλαμικό Κράτος - Έβγαιναν «σπάνια» από το ξενοδοχείο και δεν δέχθηκαν επισκέψεις

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη ανάρτηση του δημοσιογράφου έπειτα από την καταγγελία σε βάρος του Νίκου Παππά: «Τα γεγονότα ότι μιλούν από μόνα τους»

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ: Πιστώθηκαν 487,9 εκατ. σε 480.000 αγρότες

18:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Νίκολιτς: «Θα είναι μια μάχη και όχι καρναβάλι»

18:43ΚΟΣΜΟΣ

The Iceman: Ο εκτελεστής της μαφίας που πάγωνε τα θύματά του για να ξεγελά την αστυνομία - Η αληθινή ιστορία που έγινε ταινία

18:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης για το Κύπελλο Ελλάδας

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους - Ουρές χιλιομέτρων στους κεντρικότερους οδικούς άξονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

18:43ΚΟΣΜΟΣ

The Iceman: Ο εκτελεστής της μαφίας που πάγωνε τα θύματά του για να ξεγελά την αστυνομία - Η αληθινή ιστορία που έγινε ταινία

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Τα παιδιά τα χτύπησαν», λέει μητέρα ανήλικου που ο γιος της ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους - Ουρές χιλιομέτρων στους κεντρικότερους οδικούς άξονες

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γυναίκα που είχε απαγάγει κορίτσι για 40 χρόνια - Νόμιζε πως ήταν η μητέρα της

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνη στιγμή σε συναυλία: Τραγουδιστής υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο - Βίντεο

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει τον ευρωβουλευτή Νίκο Πάππα έπειτα από καταγγελία για ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζήτησε από τον Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε βίντεο με τον Λαζαρίδη και τον Μυλωνάκη να συνομιλούν σε διακοπή της Εξεταστικής

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ