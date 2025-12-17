Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Δεν έχω δει ποτέ τον Τιτανικό»

Απίστευτο και όμως αληθινό! Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ένας από τους πιο καταξιωμένους ηθοποιούς της γενιάς του αποκάλυψε πως δεν έχει δει την δημοφιλέστατη ταινία «Τιτανικός», η οποία τυγχάνει να είναι και η ταινία που «απογείωσε» την φήμη του ηθοποιού.

Όπως δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, δεν συνηθίζει να βλέπει τις ταινίες στις οποίες συμμετέχει. Ο σταρ του Χόλιγουντ συνομίλησε με την Τζένιφερ Λόρενς στο νέο επεισόδιο της σειράς «Actors on Actors» του Variety και του CNN που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η επίσης βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ρώτησε τον Ντι Κάπριο: «Έχεις ξαναδεί τον “Τιτανικό”;», με εκείνον να απαντά αρνητικά. «Όχι. Δεν τον έχω δει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Tότε η Τζένιφερ Λόρενς έκπληκτη, παρότρυνε τον Ντι Κάπριο να δει την θρυλική ταινία του Τζέιμς Κάμερον. «Α, πρέπει. Στοίχημα ότι θα μπορούσες να τον δεις τώρα, είναι τόσο καλός», τόνισε. «Δεν βλέπω τις ταινίες μου. Εσύ;» συμπλήρωσε με τη σειρά του ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

«Όχι», απάντησε η Τζένιφερ Λορενς και συνέχισε αστειευόμενη: «Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι σαν τον “Τιτανικό” — αν είχα, θα το έβλεπα. Μια φορά που ήμουν πολύ μεθυσμένη, έβαλα το American Hustle. Ήμουν σε φάση: “αναρωτιέμαι αν είμαι καλή στην υποκριτική;”. Το έβαλα, και δεν θυμάμαι ποια ήταν η απάντηση».

Leonardo DiCaprio Claims He's Still Never Seen Titanic: 'I Don't Really Watch My Films' https://t.co/ah1Ols9uU7 — People (@people) December 17, 2025

