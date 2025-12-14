Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αποκαλύπτει τη στιγμή που λίγο πριν τον «Τιτανικό» έμαθε για το Boogie Nights

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα στιγμή από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του μοιράστηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, αποκαλύπτοντας πώς, λίγο πριν από τον «Τιτανικό», ο Πολ Τόμας Άντερσον του παρουσίασε με έναν ανορθόδοξο τρόπο το όραμά του για το «Boogie Nights» μια εμπειρία που, όπως λέει, δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Ο 51χρονος ηθοποιός μίλησε για τη στιγμή αυτή στο πλαίσιο της εκδήλωσης «A Year in Time» του περιοδικού Time, λέγοντας πως θυμάται με απόλυτη ακρίβεια πού βρισκόταν όταν ο σκηνοθέτης του παρουσίασε το όραμά του για την ταινία. «Ήμουν στο σαλόνι της μητέρας μου, καθισμένος στον καναπέ, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ», ανέφερε.

«Το Raging Bull της πορνογραφίας»

Όπως αποκάλυψε, ο Πολ Τόμας Άντερσον του είχε φέρει τότε ένα LaserDisc του «Raging Bull» και μια κασέτα πορνογραφικού περιεχομένου, περιγράφοντας το «Boogie Nights» ως «το Raging Bull της πορνογραφίας». Εκείνη την περίοδο, ο Ντι Κάπριο ήταν μόλις στις αρχές των 20 του και είχε ήδη ξεχωρίσει σε ταινίες όπως τα This Boy’s Life, What’s Eating Gilbert Grape και Romeo + Juliet.

Leonardo DiCaprio will ‘never forget’ where he was when Paul Thomas Anderson pitched him this iconic movie role https://t.co/EoRM4eF8BM pic.twitter.com/BapxJj8v4a — New York Post (@nypost) December 13, 2025

Το δίλημμα και η απόφαση για τον Τιτανικό

Ο Ντι Κάπριο συζήτησε το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο «Boogie Nights» ακόμη και με τον στενό του συνεργάτη, Μάρτιν Σκορτσέζε. Τελικά, όμως, αποφάσισε να απορρίψει τον ρόλο του Eddie Adams/Dirk Diggler, επιλέγοντας να πρωταγωνιστήσει στο «Titanic» του James Cameron.

Τον ρόλο ανέλαβε τελικά ο Mark Wahlberg, με την ταινία να γνωρίζει τεράστια καλλιτεχνική αποδοχή και να θεωρείται σήμερα κλασική. Παράλληλα, ο «Τιτανικός» κατέληξε να σαρώσει στα Όσκαρ, αποσπώντας 11 αγαλματίδια.

Leonardo DiCaprio always wanted to work with Paul Thomas Anderson. He was offered to play Dirk in Boogie Nights (1997), but he declined in favor of Titanic. DiCaprio regretted it, "Boogie was a profound movie of my generation. I thought it was masterpiece."pic.twitter.com/eH4JQ75n5R — Emir Han (@RealEmirHan) November 14, 2025

«Η μεγαλύτερη επαγγελματική μου μετάνοια»

Παρά την τεράστια επιτυχία που ακολούθησε, ο Ντι Κάπριο έχει παραδεχθεί επανειλημμένα ότι η απόφασή του αυτή παραμένει μια από τις μεγαλύτερες επαγγελματικές του τύψεις. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει πως θεωρεί το «Boogie Nights» «μια βαθιά ταινία της γενιάς του», αν και τόνισε ότι δεν μπορεί να φανταστεί άλλον στον ρόλο πέρα από τον Wahlberg.

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία, χρόνια μετά

Η πολυπόθητη συνεργασία του Ντι Κάπριο με τον Πολ Τόμας Άντερσον έγινε τελικά πραγματικότητα το 2025, με την ταινία «One Battle After Another», στην οποία συμμετέχουν επίσης ο Benicio Del Toro.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δήλωσε πως υπήρξε πάντα φανατικός θαυμαστής του σκηνοθέτη, τονίζοντας ότι οι ταινίες του «μένουν στο μυαλό και συνεχίζουν να γεννούν συζητήσεις». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι πλέον επιλέγει πιο προσεκτικά τους ρόλους του, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στη διαχρονική αξία των έργων και όχι στα βραβεία ή τα εισιτήρια.

