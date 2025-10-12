Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η 27χρονη που έσπασε τον «κανόνα του κάτω των 25» με τις ευλογίες της μαμάς

Η 80χρονη μητέρα του ηθοποιού ενέκρινε την ηλικιακή αλλαγή στις προτιμήσεις του γιου της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η 27χρονη που έσπασε τον «κανόνα του κάτω των 25» με τις ευλογίες της μαμάς

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ποζάρει για τους φωτογράφους κατά την άφιξή του στην πρεμιέρα της ταινίας "One Battle After Another", στο Λονδίνο. (2025)

Invision/Scott A Garfitt
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνοδεύεται από μία φήμη...ότι έχει αδυναμία σε συντρόφους κατά πολύ νεαρότερές του, με συνέπεια οι θαυμαστές του να μιλούν για τον «κανόνα κάτω των 25».

Όμως ο 50χρονος σήμερα οσκαρικός ηθοποιός ανατρέπει τη φήμη καθώς η τελευταία του σχέση είναι με το 27χρονο μοντέλο Βιτόρια Τσερέτι.

Vittoria Ceretti

Η Vittoria Ceretti φοράει μια δημιουργία για τη γυναικεία συλλογή μόδας Valentino Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 στο Παρίσι. (2023)

Invision/Vianney Le Caer

Πηγές από το περιβάλλον του μάλιστα εξηγούν τώρα ότι η 80χρονη μητέρα του πρωταγωνιστή του Τιτανικού, Ίρμελιν Ιντενμπίρκεν κρύβεται πίσω από αυτή την αλλαγή.

«Η Βιτόρια είναι αρκετά διαφορετική από τα άλλα κορίτσια με τα οποία έχει βγει», δήλωσε μια πηγή στην εφημερίδα The Sun. «Ήταν πιο δύσκολο να την εντυπωσιάσεις, είναι πολύ Ιταλίδα και έχει υψηλές προσδοκίες».

«Αμέσως ανέπτυξε έναν ισχυρό δεσμό με τη μητέρα του, ενώ είναι και πολύ περιζήτητη - είναι αυτή που έχει μια πλήρη ζωή σαν ημερολόγιο και τζετ σετ, όχι απλώς τον ακολουθεί παντού».

Τον Μάρτιο, η Βιτόρια έκανε σπάνια σχόλια για τον έρωτά της με τον Ντι Κάπρι, σε μια συνέντευξη που έδωσε στη Vogue France.

Αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε «στο Μιλάνο. Αλλά προτιμώ να μην επεκταθώ σε λεπτομέρειες».

Και η καλλονή πρόσθεσε ότι είναι θαυμάστρια της εμβληματικής ταινίας του αγαπημένου της, «Τιτανικός», του 1997, η οποία κυκλοφόρησε ένα χρόνο πριν γεννηθεί αυτή.

Η Βιτόρια είπε επίσης ότι η αγάπη του ζευγαριού για τον άλλον είναι αρκετά δυνατή ώστε να ξεπεράσει τη ζήλια μεταξύ τους.

Είπε στην εφημερίδα ότι έχει δημιουργήσει έναν στενό δεσμό με την οικογένεια του σταρ του "One Battle After Another", ιδιαίτερα με τη μητέρα του.

Τον περασμένο Νοέμβριο υπήρχαν εκτεταμένες εικασίες σχετικά με το αν ο Λεονάρντο είχε κάνει πρόταση γάμου στη Βιτόρια, η οποία ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον Ιταλό DJ Ματέο Μιλέρι.

Το ζευγάρι φέρεται να γνωρίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Killers of The Flower Moon» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2023.

Πριν ξεκινήσει ένα ειδύλλιο με τη Βιτόρια, ο Λεονάρντο ήταν σε μακροχρόνια σχέση με μια άλλη Ιταλίδα καλλονή - την ηθοποιό Καμίλα Μορόνε, σήμερα 28 ετών. Χώρισαν λίγο πριν τα 25α γενέθλια της Καμίλα τον Ιούνιο του 2022.

