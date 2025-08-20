Λεονάρτιο Ντι Κάπριο: Η άσεμνη χειρονομία της νεαρής συντρόφου του πάνω στο γιοτ

Η Vittoria Ceretti βρίσκεται σε διακοπές με τον σύντροφό της, Leonardo DiCaprio και φάνηκε πως είχε «άτακτη» διάθεση καθώς προχώρησε σε μια άσεμνη χειρονομία.

Ο φωτογραφικός φακός έπιασε την Vittoria να δίνει ένα παιχνιδιάρικο χαστούκι στον πισινό του ηθοποιού την ώρα που εκείνος περπατούσε μπροστά της στις σκάλες ενός γιοτ κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στα ανοικτά της ακτής της νήσου Φορμεντέρα την Παρασκευή.

Και οι δύο ήταν μούσκεμα με τα μαγιό τους, με τον DiCaprio να φοράει μαύρο μαγιό και την Ceretti να αφήνει λίγα στην φαντασία με ένα μαύρο μπικίνι με animal print.

Το διάσημο ζευγάρι πέρασε λίγο χρόνο παίζοντας στο νερό και η 27χρονη Ceretti έδωσε στον 50χρονο σταρ μια πετσέτα για να στεγνώσει. Επίσης, τους είδαν να συζητούν ενώ απολάμβαναν τον ήλιο με φίλους που κάθονταν κοντά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six το ζευγάρι είναι μαζί από τον Σεπτέμβριο του 2023.