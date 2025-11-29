Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

Τα παιδιά στην εφηβεία, τα οποία αναδεικνύουν την καλλιτεχνική τους φύση και καταπιάνονται με διάφορες δραστηριότητες, όπως η ζωγραφική, η ξυλογλυπτική και άλλες, δημιουργούν αεροπλανάκια, τρενάκια, διάφορα ζωάκια και κάθε λογής απλά σχέδια.

Όμως, υπάρχει και μία τέχνη που απαιτεί χειρουργική ακρίβεια και κατ’ επέκταση, είναι για… λίγους και υπομονετικούς: Το οριγκάμι. Ο Μάιλς Γου, ένας μαθητής από τη Νέα Υόρκη, ηλικίας 14 ετών, διπλώνει μοτίβα οριγκάμι και πιστεύει ότι κάποια μέρα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Ο έφηβος κέρδισε 25.000 δολάρια για ένα ερευνητικό πρότζεκτ βασισμένο σε μία δίπλωση οριγκάμι που ονομάζεται Miura–ori, γνωστή για τη συμπίεση του χαρτιού με απόλυτη ακρίβεια και πιστή ανάπτυξη του σχεδίου.

«Φτιάχνω οριγκάμι ως χόμπι για περισσότερα από 6 χρόνια, κυρίως ζώα ή έντομα. Πρόσφατα, σχεδίασα και τα δικά μου οριγκάμι», ανέφερε ο Γου, μιλώντας στο Business Insider.

Για το πρότζεκτ του, που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στο Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge τον Οκτώβριο, ο Γου πέρασε μήνες εξετάζοντας αν ο λόγος αντοχής προς βάρος της δίπλωσης Miura μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να βελτιώσει αναδιπλούμενες δομές που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ουσιαστικά, ο 14άχρονος δοκίμασε πόσο βάρος μπορούσε να αντέξει η δίπλωση Miura σε διαφορετικούς τύπους χαρτιού, ύψη, πλάτη και γωνίες παραλληλογράμμων.

Ο Γου πήρε την ιδέα ενώ μάθαινε για φυσικές καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές του Ιανουαρίου στη Νότια Καλιφόρνια και ο τυφώνας Helene, που έπληξε τις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες το 2024. Επίσης, μελέτησε πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το οριγκάμι σε επιστημονικούς κλάδους STEM, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού τομέα.

«Ένα πρόβλημα με τις τρέχουσες αναδιπλούμενες κατασκευές έκτακτης ανάγκης είναι ότι, για παράδειγμα, οι σκηνές μερικές φορές είναι ανθεκτικές, ή διπλώνουν σε πολύ μικρό μέγεθος, ή στήνονται εύκολα. Όμως, σχεδόν ποτέ δεν συγκεντρώνουν και τα τρία χαρακτηριστικά. Αλλά το Miura–ori θα μπορούσε ενδεχομένως να λύσει αυτό το πρόβλημα. Βρήκα ότι ήταν πολύ δυνατό, ελαφρύ και διπλωνόταν παραμένοντας εξαιρετικά συμπαγές», εκτιμά το παιδί – θαύμα.

Ο Γου δοκίμασε 54 παραλλαγές και πραγματοποίησε 108 δοκιμές

Όταν χρησιμοποιείται το Miura–ori, ένα φύλλο χαρτιού διπλώνεται σε μικρότερη επιφάνεια με επαναλαμβανόμενα παραλληλόγραμμα.

Για να βρει τον νικητήριο συνδυασμό, ο Γου δοκίμασε τρία διαφορετικά πλάτη, τρεις διαφορετικές γωνίες και δύο διαφορετικά ύψη παραλληλογράμμων. Ακόμη, δοκίμασε τρεις διαφορετικούς τύπους χαρτιού.

«Αφού τα δίπλωσα με τη βοήθεια ενός μηχανήματος κοπής για ακρίβεια, τα τοποθέτησα ανάμεσα σε προστατευτικά τοιχώματα για να κρατήσω σταθερές τις συνθήκες σε όλες τις δοκιμές. Ύστερα, έβαζα πολλά βαριά αντικείμενα από πάνω», σημειώνει.

Ο Γου προσέθετε σταδιακά περισσότερο βάρος σε κάθε παραλλαγή, έως ότου κατέρρεε. Προς έκπληξη, οι παραλλαγές οριγκάμι ήταν αρκετά ανθεκτικές. Χρησιμοποίησε κάθε βιβλίο του σπιτιού του πριν χρειαστεί να ζητήσει από τους γονείς του να αγοράσουν… βαράκια γυμναστικής για την έρευνα.

Ο Γου πίστευε ότι «μικρότερα, λιγότερο οξυγώνια πάνελ από βαρύτερο υλικό θα απέδιδαν μεγαλύτερο λόγο αντοχής προς βάρος».

Στο τέλος των δοκιμών του, η υπόθεση που είχε κάνει, ήταν εν μέρει σωστή. Ενώ τα μικρά και λιγότερο οξυγώνια πάνελ έδειξαν καλύτερο λόγο αντοχής προς βάρος, διαπίστωσε ότι το απλό χαρτί εκτύπωσης –όχι τα βαρύτερα υλικά– είχε τον ισχυρότερο λόγο αντοχής προς βάρος.

Ο Γου κατέκτησε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό της Ουάσινγκτον. Φυσικά, πρόκειται για σπουδαίο επίτευγμα. Για να υποβάλλουν αίτηση, οι μαθητές γυμνασίου πρέπει να συμμετάσχουν σε τοπικές εκθέσεις επιστήμης ή μηχανικής, όπου οι κριτές προτείνουν το 10% των καλύτερων ιδεών.

Από τους περίπου 2.000 αιτούντες, οι κριτές επιλέγουν 300 και τελικώς, μένουν μόλις 30. Αυτοί οι 30 μαθητές ταξιδεύουν στην αμερικανική πρωτεύουσα, όπου παρουσιάζουν το έργο τους και συμμετέχουν σε δοκιμασίες.

Οι δοκιμασίες αυτές διαδραματίζουν ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι κριτές αποφασίζουν ποιος θα κατακτήσει ένα βραβείο.

Ο Γου ανέφερε πως εκείνος και οι γονείς του αποφάσισαν να διαθέσουν τα 25.000 δολάρια για την εκπαίδευση σε Κολλέγιο. Αν και έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τότε που κέρδισε, ήδη σκέφτεται πώς να κάνει πραγματικότητα το όραμά του.

«Κάτι που πραγματικά θέλω να εξετάσω, είναι η κατασκευή ενός πρωτοτύπου κάποιου από αυτά τα Miura–ori για να δημιουργήσω ένα πραγματικό καταφύγιο έκτακτης ανάγκης, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες και να βοηθήσει ανθρώπους. Όμως, συνολικά, θα ήθελα να συνεχίσω να δουλεύω σε έρευνα σχετική με οριγκάμι. Όχι μόνο διπλώσεις αυτού του τύπου, αλλά το οριγκάμι ως σύνολο και σε άλλους τομείς», επεσήμανε ο Μάιλς Γου.