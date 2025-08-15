Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Δεν τον αναγνώρισαν σε πάρτυ στην Ίμπιζα και...κόλλησε στην ουρά

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είχε απρόσμενες διακοπές .

Τον Αμερικανό ηθοποιό σταμάτησε η Guardia Civil στην Ίμπιζα, λίγες εκατοντάδες μέτρα από μια βίλα όπου επρόκειτο να παραστεί σε ένα ιδιωτικό πάρτι που διοργάνωσε ο Ισπανός τραγουδιστής Arón Piper.

Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο μήνα, αλλά το υλικό μόλις κυκλοφόρησε. Το σύντομο βίντεο δείχνει τον Ντι Κάπριο στην ουρά, μαζί με τη σύντροφό του Βιτόρια Τσερέτι , να περιμένει τη σειρά του για ασφάλεια μαζί με δεκάδες άλλους καλεσμένους. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον σταρ την ταυτότητά του, αλλά δεν αναγνωρίστηκε εκείνη τη στιγμή.

Ο ηθοποιός, σύμφωνα με μάρτυρες, φαινόταν πολύ ήρεμος και συνεργάσιμος. Πηγές που επικαλείται η στήλη Page Six της New York Post εξηγούν ότι ο έλεγχος ήταν μέρος των διαδικασιών ασφαλείας για το πάρτι και δεν σχετιζόταν με κάποια συγκεκριμένη έρευνα: «Κάθε καλεσμένος ερευνήθηκε και ταυτοποιήθηκε».