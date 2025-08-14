Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Εκλεισα τα 50 αλλά νιώθω 32 ετών»

Έκλεισε τα 50 αλλά νιώθει 32. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κλήθηκε από τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Αντερσον, σε συζήτηση που είχαν για το Esquire, να πει πόσο χρόνων νιώθει κι εκείνος απάντησε πως «όταν έκλεισα τα 50 τον περασμένο Νοέμβριο ένιωσα την επιθυμία να είμαι πιο ειλικρινής και να μην χάνω το χρόνου μου. Ανυπομονώ να δω πως θα κυλήσουν οι επόμενες δεκαετίες μου. Βλέπω τη μητέρα μου για παράδειγμα. Εκείνη λέει αυτό που έχει στο μυαλό της και δεν σπαταλάει το χρόνο της. Δεν προσποιείται ποτέ».

Ο Αμερικανός σταρ πρόσθεσε ότι «το να είσαι πιο ευθύς και να παίρνεις ρίσκα όταν όλα μοιάζουν να καταρρέουν ή όταν πρέπει να διαχωρίσεις τη θέση σου σε σχέσεις, επαγγελματικές ή προσωπικές, σημαίνει ότι δεν θέλεις να σπαταλάς άλλο το χρόνο σου. Πρέπει να είσαι πιο ευθύς στη ζωή σου. Είναι κάτι σαν υποχρέωση όταν το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σου έχει περάσει και δεν είναι μπροστά σου», υποστήριξε.

Όσον αφορά στην «προσγείωση» μετά τα γυρίσματα κάθε ταινίας, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είπε ότι «είμαι τυχερός σε αυτό γιατί αφήνω μεγάλα διαστήματα από τη μια ταινία στην άλλη. Κάνω ταινίες με φειδώ κάτι που σημαίνει ότι έχω μεγάλη επιθυμία να επιστρέφω στην πραγματική μου ζωή μετά τα γυρίσματα. Η ζωή παγώνει όταν δουλεύεις. Θα ανησυχούσα πολύ αν δούλευα διαρκώς, θα φοβόμουν γιατί θα αναρωτιόμουν αν είχα κάτι στο οποίο να επιστρέψω μετά τη δουλειά».

