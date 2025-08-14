Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Ποια είναι η αγαπημένη του ταινία

Σκηνή της ταινίας «Ο ιπτάμενος κροίσος»

«Σπάνια βλέπω τις ταινίες μου αλλά αν θέλετε την αλήθεια, υπάρχει μία που την έχω δει περισσότερες φορές από τις άλλες. Και αυτή είναι το “O ιπτάμενος κροίσος”. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα», είπε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο όταν ρωτήθηκε σχετικά σε μια συζήτηση που είχε με τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Αντερσον που δημοσιεύτηκε στο Esquire. Ο κορυφαίος ηθοποιός τόνισε ότι «ήμουν 30 ετών και ήταν η πρώτη φορά που αποτέλεσα καίριο μέρος της παραγωγής της ταινίας αντί να είμαι ηθοποιός που απλά έπαιξα έναν ρόλο. Ένιωσα υπεύθυνος με έναν καινούριο τρόπο. Πάντα ένιωθα υπερήφανος για αυτή την ταινία καθώς αποτέλεσε σημαντική στιγμή στο πως εξελίχθηκα μέσα στην κινηματογραφική βιομηχανία. Εκεί ανέλαβα το ρόλο του πραγματικού συνεργάτη για πρώτη φορά», σημείωσε ο δημοφιλής ηθοποιός.

Κέρδισε πέντε Όσκαρ

Στον «Ιπτάμενο κροίσο» του Μάρτιν Σκορσέζε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο υποδύεται τον Χάουαρντ Χιουζ ο οποίος υπήρξε σκηνοθέτης και πιλότος αεροσκαφών από τη δεκαετία του 1920 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1940. Η ταινία απέσπασε 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε πέντε (β’ γυναικείου ρόλου για την Κέιτ Μπλάνσετ, μοντάζ, κοστουμιών, φωτογραφίας και καλλιτεχνικής διεύθυνσης).

Ηταν η ταινία που εδραίωσε τη συνεργασία του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και στη συνέχεια βρέθηκαν οι δυο τους μαζί ξανά σε ταινίες όπως «Ο πληροφοριοδότης», «Το νησί των καταραμένων», «Ο λύκος της Wall Street» και «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Πολ Τόμας Αντερσον συνομίλησαν για το Esquire με αφορμή τη νέα ταινία του δεύτερου, «Μια μάχη μετά την άλλη» στην οποία πρωταγωνιστεί ο πρώτος. Η πρεμιέρα της στη χώρα μας θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου.

