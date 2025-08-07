Μάθιου Μακόναχι: Πώς έχασε το ρόλο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον «Τιτανικό»

Το λόγο που ο Μάθιου Μακόναχι δεν πήρε το ρόλο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον «Τιτανικό» αποκάλυψε ο παραγωγός της ταινίας, Τζον Λάνταου στην αυτοβιογραφία του, «The bigger picture» που υπέγραψε πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Ο παραγωγός τόνισε ότι ο Μακόναχι ήρθε στην οντισιόν και έκανε μια σκηνή με την Κέιτ Γουίνσλετ και εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκόμενους, ακόμα και την Κέιτ Γουίνσλετ. Όμως τη σκηνή την έπαιξε με την χαρακτηριστική του προφορά, του Τεξανού και ο Τζέιμς Κάμερον είπε: «Ηταν υπέροχο αλλά ας το δοκιμάσουμε τώρα διαφορετικά». Τότε ο Μακόναχι αρνήθηκε και επέμεινε ότι ήταν «πολύ ωραίο». Αυτή ήταν η στιγμή που ο Τζέιμς Κάμερον τον ξέγραψε και προχώρησε στον επόμενο υποψήφιο για το ρόλο.

Από την πλευρά του, ο Μάθιου Μακόναχι τόνισε αρκετά χρόνια αργότερα, το 2018, ότι «έκανα οντισιόν με την Κέιτ Γουίνσλετ. Ηταν αρκετά καλή οντισιόν και έφυγα από εκείνη σχεδόν σίγουρος ότι είχα το ρόλο. Όμως δεν τον πήρα ποτέ».