Λεονάρντο Ντι Κάπριο: O λόγος που καλύπτει πάντα το πρόσωπό του σε δημόσιους χώρους

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έγινε θρύλος του Χόλιγουντ πριν από σχεδόν 30 χρόνια, όταν υποδύθηκε τον επιβάτη τρίτης θέσης Τζακ Ντόσον στην ταινία ο «Τιτανικός». Ο ίδιος όμως -αν και λατρεύει όπως λέει την υποκριτική- φαίνεται ότι θα προτιμούσε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για όσο το δυνατόν περισσότερο, εκτός μεγάλης οθόνης. Ο 51χρονος ηθοποιός ανακηρύχθηκε «Entertainer of the Year» από το περιοδικό TIME και σε μια συνοδευτική συνέντευξη περιέγραψε λεπτομερώς τις δυσκολίες που βιώνει ως ένας ευρέως αναγνωρίσιμος σταρ που επιθυμεί ωστόσο διακαώς να έχει λίγη ιδιωτικότητα.

«Είναι μια ισορροπία που διαχειρίζομαι σε όλη μου την ενήλικη ζωή», είπε, «και παρόλα αυτά δεν είμαι ειδικός. Νομίζω ότι η απλή φιλοσοφία μου είναι να βγαίνεις εκεί έξω και να κάνεις κάτι μόνο όταν έχεις κάτι να πεις ή έχεις κάτι να δείξεις. Διαφορετικά, απλώς εξαφανίσου όσο πιο συχνά μπορείς».

«Σκέφτηκα, "Εντάξει, πώς γίνεται να έχω μια μακρά καριέρα; Επειδή αγαπώ αυτό που κάνω και νιώθω ότι ο καλύτερος τρόπος για να έχεις μια μακρά καριέρα είναι να φεύγεις από τα μάτια του κόσμου."» Η απάντησή του αυτή προσφέρει μια εξήγηση για το γεγονός οτι κρύβει γενικά την ταυτότητά του όταν βγαίνει δημόσια.

Ο αστέρας του Χόλιγουντ φαίνεται να μην εμφανίζεται ποτέ δημόσια χωρίς να έχει καλύψει το πρόσωπό του με τη βοήθεια ενός καπέλου ή μιας μάσκας προσώπου. Ο Ντι Κάπριο άρχισε να φοράει τη μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και έκτοτε την έχει ενσωματώσει στην καθημερινή του γκαρνταρόμπα.

Τα αξεσουάρ έχουν γίνει τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της γκαρνταρόμπας του που ούτε καν ένας γάμος πολλών αστέρων ή μία ιδαίτερη περίσταση δεν θα μπορούσε να τον εμποδίσει να βγάλει το αγαπημένο του καπέλο. Στον γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσες νωρίτερα φέτος, ο Ντι Κάπριο φωτογραφήθηκε με το καπέλο να κρύβει το πρόσωπό του καθώς έφευγε από το ξενοδοχείο του φορώντας σμόκιν.Ο Ντι Κάπριο εθεάθη να φτάνει στο αεροδρόμιο της Βενετίας, με το κεφάλι του καλυμμένο με μια ζακέτα και ένα καπέλο, ενόψει του γάμου του Μπέζος.

Όταν το καθήκον το καλεί ωστόσο, ο Ντι Κάπριο αφαιρεί τα καλύμματα προσώπου για διαφημιστικές εκδηλώσεις που αφορούν τη δουλειά του. Το θέμα της φήμης και της ιδιωτικότητας παραμένει πάντως ένα θέμα για το οποίο έχουν ρωτήσει πολλοί τον Ντι Κάπριο όλα αυτά τα χρόνια.

«Πριν από τον Τιτανικό, δεν είχα ιδέα τι σήμαινε τίποτα από αυτά. Ήταν σοκαριστικό. Ο κόσμος έλεγε, "Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη ταινία είναι αυτή;" Έλεγα "Ναι, είναι μεγάλη. Είναι μια μεγάλη ταινία". Αυτοί έλεγαν "Όχι. Όχι. Όχι, είναι η μεγαλύτερη ταινία όλων των εποχών" και εγώ απαντούσα, "Τι σημαίνει αυτό; Άρα είναι μεγάλη». Κι αυτοί συνέχιζαν "Όχι. Όχι. Όχι, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό". Σκέφτηκα, εντάξει, τέλεια, έβγαλε πολλά χρήματα και ο κόσμος το βλέπει» είχε πει σε μια συνέντευξη του 2016 στο Deadline.

O Nτι Κάπριο ινκόγκνιτο στον γάμο του Μπέζος

Αυτό που ακολούθησε άλλαξε τη ζωή αλλά και την τέχνη του. «Όλη μου η ζωή περιστρεφόταν γύρω από πράγματα που δεν αφορούσαν την υποκριτική», είπε για όσα συνέβησαν μετά τον Τιτανικό. «Ο Τιτανικός ήταν ένα πείραμα για εμένα και την Κέιτ Γουίνσλετ. Είχαμε κάνει όλες αυτές τις ανεξάρτητες ταινίες. Την αγαπούσα ως ηθοποιό και μου είπε: "Ας το κάνουμε αυτό μαζί, μπορούμε να το κάνουμε αυτό".»

«Το κάναμε και έγινε κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να προβλέψουμε», είπε. «Ποτέ δεν προβλέψαμε ότι θα ήταν αυτό που ήταν, και είπα: "Εντάξει, ηρεμήστε. Αφήστε όλο αυτό να περάσει λίγο και ας επιστρέψουμε στο... να βρούμε κάτι που... Ήξερα ότι θα ήταν μια προσαρμογή. Ήξερα ότι υπήρχε μια προσδοκία από εμένα να κάνω κάτι συγκεκριμένο σε εκείνο το σημείο και ήξερα ότι έπρεπε να επιστρέψω στις αρχικές μου προθέσεις".

Ο Τιτανικός έγινε αμέσως επιτυχία και σημείωσε επίσης έσοδα σχεδόν 2 δισ. δολαρίων κατά την αρχική περίοδο κυκλοφορίας του, αν και έκτοτε έχει ξεπεράσει αυτό το όριο αφού έχει επανεκδοθεί αρκετές φορές. Η ταινία κατείχε επίσης τη διάκριση της ταινίας με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών για αρκετά χρόνια, αν και τελικά την ξεπέρασε η ταινία επιστημονικής φαντασίας Avatar του 2009, η οποία επίσης σκηνοθετήθηκε από τον Τζέιμς Κάμερον. Ο Τιτανικός προτάθηκε συνολικά για 14 βραβεία Όσκαρ και κέρδισε 11, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Καλύτερης Ταινίας.

