Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Δεν θα ήθελα ποτέ να σκηνοθετήσω» - Γιατί λέει «όχι» στη σκηνοθεσία

«Δεν θα ήθελα ποτέ να σκηνοθετήσω. Γιατί να το επιχειρήσω;», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον βραβευμένο σκηνοθέτη, Μάρτιν Σκορτσέζε στο πλαίσιο της εκδήλωσης A Year in TIME του περιοδικού TIME.

Όπως παραδέχθηκε ο 51χρονος ηθοποιός, αν και έχει δεχθεί κατά καιρούς ερωτήσεις για το ενδεχόμενο να σκηνοθετήσει, δεν αποτελεί προσωπική του φιλοδοξία.

«Κάποιοι με έχουν ρωτήσει αν θέλω να σκηνοθετήσω. Και τους λέω: “Δεν θα ήθελα ποτέ να σκηνοθετήσω. Δεν θα μπορούσα να κάνω ποτέ κάτι που να πλησιάζει αυτό που κάνει ο Μάρτιν Σκορσέζε. Γιατί να το επιχειρήσω;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής του One Battle After Another σημείωσε ότι, ανατρέχοντας στο παρελθόν, θα ήθελε να είχε αφιερώσει περισσότερο χρόνο παρατηρώντας τη σκηνοθετική διαδικασία πίσω από την κάμερα.

https://www.instagram.com/p/DSAVJ87DKb5/

«Υποδύεσαι χαρακτήρες και προσπαθείς να φτάσεις όσο πιο βαθιά γίνεται στην ψυχή τους. Θα ήθελα να ήμουν περισσότερο παρατηρητής, να βλέπω τι κάνεις εσύ πίσω από την κάμερα», είπε απευθυνόμενος στον Σκορτσέζε.

Οι δύο δημιουργοί συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το 2002 στο Gangs of New York και ακολούθησαν ταινίες όπως The Aviator, The Departed και Killers of the Flower Moon.

https://www.instagram.com/reel/DSHOBqwD6ss/

Η έβδομη κοινή τους ταινία, με τίτλο What Happens at Night, βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Στην παραγωγή, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα συμπρωταγωνιστήσει με την Τζένιφερ Λόρενς, σε κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πίτερ Κάμερον.

