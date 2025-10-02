«Συλλάβετε όλους τους πλαστικούς χειρουργούς» - Χαμός μετά την εμφάνιση της Jeniffer Lawrence

Η Jeniffer Lawrence άναψε φωτιές στην πασαρέλα του Παρισιού με εμφάνιση που δίχασε το κοινό

«Συλλάβετε όλους τους πλαστικούς χειρουργούς» - Χαμός μετά την εμφάνιση της Jeniffer Lawrence

Η Τζένιφερ Λόρενς παραλαμβάνει το βραβείο Donostia στο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στο Σαν Σεμπαστιάν της βόρειας Ισπανίας, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025. 

Η πρόσφατη παρουσία της Jennifer Lawrence στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού πυροδότησε έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Η 35χρονη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί με εντυπωσιακό σύνολο, ωστόσο δεν ήταν το στιλ της που τράβηξε την προσοχή, αλλά η αλλαγή στα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Οι συγκρίσεις με άλλες διάσημες

Χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν ότι η Λόρενς έμοιαζε αγνώριστη, με αρκετούς να υποστηρίζουν πως έχει υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις. Οι συγκρίσεις με σταρ όπως η Ντακότα Τζόνσον, η Ιβάνκα Τραμπ και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ τροφοδότησαν το κύμα αντιδράσεων. Ένας θαυμαστής έγραψε: «Είναι πραγματικά λυπηρό που όλες καταλήγουν να κάνουν τις ίδιες επεμβάσεις».

Η διάψευση της Lawrence

Η ίδια η ηθοποιός έχει αρνηθεί ότι έχει προχωρήσει σε πλαστικές επεμβάσεις, εκτός από μία ρινοπλαστική που αποκάλυψε σε παλαιότερη συνέντευξή της με την Κάιλι Τζένερ. Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση στο διαδίκτυο συνεχίστηκε με σχόλια όπως: «Όλοι έχουν πια το ίδιο πρόσωπο και αυτό αρχίζει να γίνεται τρομακτικό».

