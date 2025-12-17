Τρομοκράτες του Σίδνεϊ: Οι Φιλιππίνες απορρίπτουν τις εικασίες ότι έλαβαν εκπαίδευση από το ISIS

Οι μακελάρηδες του Σίδνεϊ, Sajid και Naveed Akram, πέρασαν ολόκληρη την παραμονή τους τεσσάρων εβδομάδων στις Φιλιππίνες στην πόλη Νταβάο, σπάνια έβγαιναν από το ξενοδοχείο τους εκτός από μία ώρα περίπου κάθε φορά και δεν μιλούσαν ποτέ με άλλους επισκέπτες ούτε δέχονταν επισκέπτες, σύμφωνα με την αστυνομία των Φιλιππίνων και το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Μετά την τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής (14/12) σε μία από τις διασημότερες παραλίες της Αυστραλίας κατά εβραϊκή εκδήλωσης για τον εορτασμό του Χανουκά, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων, οι αστυνομικές έρευνες έχουν μετατοπισθεί στο ταξίδι ενός μήνα των ενόπλων στις Φιλιππίνες, καθώς υπάρχουν εικασίες ότι το ζευγάρι πατέρα-γιου πήγε στη χώρα για να λάβει στρατιωτική εκπαίδευση από ισλαμιστικές ομάδες που πιστεύεται ότι δραστηριοποιούνται εκεί.

Αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες ο 24χρονος

Ο 24χρονος Naveed Akram βρίσκεται αντιμέτωπος με 59 κατηγορίες από την αστυνομία της Αυστραλίας, μεταξύ των οποίων 15 κατηγορίες για φόνο, μετά το μακελειό κατά τη διάρκεια εβραϊκής γιορτής Χανουκά στην παραλία Μποντάι την Κυριακή. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, ενώ ο πατέρας του, Sajid, 50 ετών, σκοτώθηκε.

Η αυστραλιανή αστυνομία κατηγόρησε επίσης τον Naveed για μία τρομοκρατική ενέργεια, η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενδέχεται να «εμπνεύστηκε» από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο άνδρες είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί κατά κάποιον τρόπο πριν από την επίθεση.

Μια σημαία του ISIS βρέθηκε στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν για να ταξιδέψουν στην παραλία Μποντάι από ένα κατάλυμα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης όπου διέμεναν σε άλλη περιοχή του Σίδνεϊ, και οι προηγούμενες σχέσεις του Naveed με ριζοσπάστες ισλαμιστές στην οικονομική πρωτεύουσα της Αυστραλίας διερευνήθηκαν από την αυστραλιανή υπηρεσία κατασκοπείας, Asio, οδηγώντας σε υποθέσεις ότι ζήτησαν οδηγίες ή εκπαίδευση στις Φιλιππίνες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, από 1 έως 28 Νοεμβρίου φέτος.

Σημεία του Ισλαμικού Κράτους στο παμπρίζ του αυτοκινήτου των τρομοκρατών της παραλίας Μποντάι. Χ

Ο 50χρονος Sajid ταξίδεψε στη χώρα με ινδικό διαβατήριο, ενώ ο γιος του χρησιμοποίησε το αυστραλιανό διαβατήριό του.

Έρευνα στο ξενοδοχείο

Ωστόσο, η αστυνομία των Φιλιππινών επισκέφθηκε το ξενοδοχείο GV Hotel στην πόλη Νταβάο το απόγευμα της Τετάρτης και διαπίστωσε ότι το ζευγάρι έμεινε στο ίδιο δωμάτιο από την 1η έως τις 28 Νοεμβρίου, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα. Η αστυνομία ανέκρινε επίσης το προσωπικό του ξενοδοχείου που είχε έρθει σε επαφή μαζί τους.

Μια υπάλληλος του ξενοδοχείου, η Jenelyn Sayson, δήλωσε στον Guardian ότι οι Akram δεν συμπεριφέρθηκαν ύποπτα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Αρχικά είχαν κάνει κράτηση για επτά διανυκτερεύσεις μέσω διαδικτύου, αλλά ζήτησαν παράταση κατά την άφιξή τους και συνέχισαν να παρατείνουν τη διαμονή τους μέχρι το check out στις 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Sayson, μια υπάλληλο της ρεσεψιόν που τους εξυπηρέτησε κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Οι δύο έφτασαν με μια μεγάλη βαλίτσα και ένα σακίδιο, είπε.

Σπάνια έφευγαν από το ξενοδοχείο και μόνο για περίπου μία ώρα κάθε φορά, παραμένοντας στην πόλη Νταβάο, που βρίσκεται στη νότια επαρχία Μιντανάο.

«Απλά έβγαιναν έξω και επέστρεφαν. Μόνο οι δυο τους... Δεν τους είδαμε ποτέ να μιλάνε με κανέναν επισκέπτη», είπε η Sayson, η οποία έβλεπε τακτικά τον πατέρα και τον γιο να μπαινοβγαίνουν στο λόμπι.

O Naveed Akram κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης. Χ

«Έβγαιναν έξω και επέστρεφαν αμέσως»

Τους αναγνώρισε από την κάλυψη της επίθεσης από τα μέσα ενημέρωσης, αν και είπε ότι τα μαλλιά του Naveed ήταν πιο μακριά όταν ήταν στις Φιλιππίνες.

Δεν ήταν ομιλητικοί, αλλά ο γιος χαιρετούσε περιστασιακά τους υπαλλήλους της ρεσεψιόν. «Ο Naveed ρώτησε έναν από τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου πού μπορούσαν να αγοράσουν ντουριάν (φρούτο της περιοχής). Ο υπάλληλος του ξενοδοχείου τους είπε ότι μπορούσαν να τα αγοράσουν στο Magsaysay και στο Bankerohan, αλλά αργότερα τους είπαν ότι δεν κατάφεραν να αγοράσουν ντουριάν», είπε.

Το προσωπικό καθαριότητας έβρισκε σκουπίδια από αλυσίδες fast food στους κάδους τους. Δεν άφηναν πίσω τους χαρτιά ή έγγραφα. «Σκεφτήκαμε ότι πιθανώς είχαν δουλειές εδώ στην πόλη, αφού έβγαιναν έξω και επέστρεφαν αμέσως», είπε.

Δεν είχαν δικό τους όχημα. «Τους βλέπαμε να διασχίζουν το δρόμο και να περπατούν προς το επόμενο τετράγωνο. Ποτέ δεν τους είδαμε να παίρνουν κάποιο μέσο μεταφοράς ή να τους παραλαμβάνει κάποιος εδώ στο ξενοδοχείο».

«Μικρή» η διάρκεια παραμονής για να λάβουν εκπαίδευση

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των Φιλιππίνων, Eduardo Año, είπε ότι ο πατέρας και ο γιος πιστεύεται ότι παρέμειναν στην πόλη. «Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι έφυγαν από το Νταβάο. Η έρευνά μας συνεχίζεται», είπε ο Año.

Απέρριψε τις αναφορές ότι είχαν εκπαιδευτεί στις Φιλιππίνες και ταξίδεψαν στην πόλη Μαράουι, όπου το 2017 σημειώθηκε πολύμηνη πολιορκία μεταξύ της κυβέρνησης και του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

«Μια απλή επίσκεψη δεν υποστηρίζει τους ισχυρισμούς για εκπαίδευση στην τρομοκρατία, και η διάρκεια της παραμονής τους δεν θα επέτρεπε κάποια ουσιαστική και οργανωμένη εκπαίδευση», δήλωσε ο Año, προσθέτοντας ότι οι Φιλιππίνες συνεργάζονται με τους ομολόγους τους στην Αυστραλία για να προσδιορίσουν τον σκοπό της επίσκεψής τους.

Φωτ. Αρχείου - Στρατιωτική περιπολία σε κατεστραμμένη από τις μάχες με το Ισλαμικό Κράτος περιοχή του Μαράουι, στις νότιες Φιλιππίνες, στις 17 Οκτωβρίου 2017. AP/Bullit Marquez

Ο εκπρόσωπος του προέδρου Φερδινάντ Μάρκος τζούνιορ, απέρριψε αυτό που χαρακτήρισε ως «παραπλανητική περιγραφή των Φιλιππίνων ως κέντρου εκπαίδευσης του ISIS», μετά από μια αναφορά ότι οι επιτιθέμενοι υποβλήθηκαν σε «στρατιωτικού τύπου» εκπαίδευση στη χώρα.

Ο στρατός των Φιλιππίνων δήλωσε ότι ο αριθμός των μαχητών που συνδέονται με το ISIS έχει μειωθεί σε περίπου 50, οι οποίοι είναι κατανεμημένοι σε επαρχίες του Μιντανάο. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες δραστηριότητες ξένων τρομοκρατών τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο εκπρόσωπός του. «Γι' αυτό δεν μπορούμε να δούμε την αξιοπιστία των αναφορών ότι οι ένοπλοι... εκπαιδεύτηκαν εδώ», δήλωσε ο στρατηγός Romeo Brawner.

*Με πληροφορίες από Guardian

