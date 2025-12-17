Χαλκιδική: Έριχναν βοθρολύματα σε ορεινή περιοχή για έξι μήνες - Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης ταυτοποίησαν τα στοιχεία πέντε ατόμων που εμπλέκονται σε υπόθεση ανεξέλεγκτων και παράνομων απορρίψεων ανεπεξέργαστων βιομηχανικών υγρών και βοθρολυμάτων σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και διερεύνησης καταγγελιών.

Σε οργανωμένη επιχείρηση που έλαβε χώρα χθες Τρίτη 16 Δεκεμβρίου το απόγευμα, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης, εντοπίστηκαν, στη Χαλκιδική και συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία τέσσερις εξ’ αυτών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 63χρονου συνεργού τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για Έλληνες, ηλικίας 44, 41, 40 και 65 ετών (συλληφθέντες), οι οποίοι, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τουλάχιστον κατά το τελευταίο εξάμηνο, με χρήση τριών βυτιοφόρων οχημάτων, πραγματοποιούσαν, κατά περίπτωση, παράνομα, επανειλημμένα και ανεξέλεγκτα απορρίψεις ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων και βοθρολυμάτων σε τεράστια τρύπα επί του εδάφους, σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής.

Συνέπεια των προαναφερόμενων ενεργειών είναι η εκτεταμένη ρύπανση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή και η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας.

Σημειώνεται ότι, ο 65χρονος εκ των συλληφθέντων αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψη, απωθώντας τους αστυνομικούς, ενώ κατά την παραμονή του στην αστυνομική υπηρεσία ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στα επείγοντα περιστατικά εφημερεύοντος νοσοκομείου, όπου και νοσηλεύεται.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα που αφορούν στη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος (κακουργηματικού χαρακτήρα) κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας, για παράβαση του Νόμου περί ολοκληρωμένου πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων, για απείθεια και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

