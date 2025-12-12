Ζημιές από φωτιά σε αυτοκίνητα σε Κιλκίς και Χαλκιδική

Συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Πυροσβεστική για κατάσβεση πυρκαγιών σε Ι.Χ. αυτοκίνητα σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Επρόκειτο για δύο περιστατικά: το πρώτο στον δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής και το δεύτερο στο δήμο Παιονίας Κιλκίς. Στην περίπτωση του Κιλκίς τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο οχήματα, ενώ ένα όχημα άρπαξε φωτιά στη Χαλκιδική.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στα τρία αυτοκίνητα καταγράφηκαν από την Πυροσβεστική και ερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν τις φωτιές.

Διαβάστε επίσης