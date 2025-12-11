Γλυφάδα: Μαθητές έβαλαν 7 φορές φωτιά μέσα σε 3 ημέρες στο σχολείο τους

Ένα απίστευτο και πρωτόγνωρο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της Γλυφάδας καθώς μαθητές έβαζαν φωτιά στο σχολείο τους όπως καταγγέλλουν μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Σύμφωνα με την καταγγελία μαθητές σε διάστημα 3 ημερών έβαλαν τουλάχιστον 7 φορές φωτιά σε χώρους του σχολείου, με την διευθύντρια μάλιστα να μην ενημερώνει τις αρμόδιες όπως αναφέρουν μέλη του Συλλόγου.

Οι μαθητές έβαλαν φωτιά στις τουαλέτες του κτιρίου αλλά σε κάδους σκουπιδιών εντός του σχολείου. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καθηγητές κατάφεραν μόνοι τους να περιορίσουν τις φλόγες, προτού πάρουν μεγαλύτερη διάσταση και επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 οι μαθητές έβαλαν 1 φωτιά την προηγούμενη Δευτέρα (08.12.2025), 4 την Τρίτη και 2 την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αν και οι φωτιές μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό των μαθητών, η διευθύντρια του σχολείου δεν έχει ενημερώσει την αστυνομία ώστε να προχωρήσει σε ανακρίσεις και συλλήψεις. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά λύση για τη μανία των μαθητών που βάζουν καθημερινά φωτιές ώστε να μην κινδυνέψουν τα παιδιά τους.

